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Ekonomi Sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 400 bin TL'ye yükseltildi
Ekonomi

Sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 400 bin TL'ye yükseltildi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından, sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 200 bin TL'den 400 bin TL'ye yükseltildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 07:08:00 -
Sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 400 bin TL'ye yükseltildi

TMSF'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karar kapsamında, Vergi Usul Kanunu'nun yeniden değerleme oranı dikkate alınarak, halihazırda 200 bin TL olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı, 2023 takvim yılı başında geçerli olmak üzere 400 bin TL olarak belirlendi.

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