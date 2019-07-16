Sigortalı çalışan dul eşin maaş hissesi farklı

Soru: Eşim vefat etti. Ölen eşimden dolayı bana yüzde 75 oranında dul maaşı bağlandı. Eşimin ortak olduğu şirketteki hisselerinin yüzde 25’i bana geçti. Bunun sonucu beni hem Bağkur’lu yapıp prim borcu çıkarmışlar, hem de maaş hissemi yüzde 50’ye düşürüp geçmişe etkili borç çıkarmışlar. Bu doğru bir uygulama olabilir mi? Zeliha V.

Cevap: Şirket ortağı olan otomatikman Bağkur sigortalısı olur. Ölüm aylığında dul eş dışında başka aylık alan yoksa ve dul eş sigortalı çalışmıyor ya da emekli maaşı almıyorsa maaş hissesi yüzde 75’dir. Sigortalı çalışması bulunan veya kendi emekli maaşı olan dul eşin maaş hissesi ise yüzde 50’dir. Geçmişi düzeltme imkânınız yok, ileriye doğru durumu değiştirmek elinizde. Şirketteki hissenizi devretmeniz halinde hem Bağkur sona erdirilir, hem maaş hisseniz yüzde 75 olarak düzeltilir. Ayrıca şirketin nevisini anonim şirkete dönüştürüp yönetim kurulunda da görev almayarak hem maaş hissesini artırıp hem Bağkur sigortalısı olmaktan kurtulmanız mümkün. Bu açıklamamıza göre bir seçim yapın.