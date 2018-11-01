0553 313 94 23
impression

Sigortadan sonraki doğum borçlanılır

Murat Özdamar ve Muhammet Resuloğlu, gazetemize yöneltilen ‘sigortadan sonraki doğum’ ile ilgili soruyu cevapladı.

01 Kasım 2018 Perşembe 10:49
Sigortadan sonraki doğum borçlanılır

SORU: Annem 01.01.1966 doğumludur. SSK girişi 10.12.1994’dür. SSK primi 20 gündür. Bağkur girişi ise 01.01.2004 ve 1000 gün prim ödemesi var. 3600 günde emekli olmak için sigortaya ne zaman geçelim? Sigorta öncesi iki sonrası bir doğum var. Fatih I.

CEVAP: Yasa gereği sigorta öncesi olan doğum için borçlanma yapmanız mümkün değil. Sigorta sonrası doğumdan itibaren prim ödemesi olmaması koşuluyla iki yıllık süreyi borçlanma hakkınız var.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 10:49
  1. SSK
  2. Bağkur girişi
  3. SSK primi
  4. Sigorta sonrası doğum
  5. prim ödemesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray-Fenerbahçe maçı’nın muhtemel 11’ler
    1. Galatasaray-Fenerbahçe maçı’nın..
    2. Çocuklar masonik kıskaçta
    3. AKM'nin temelinin ne zaman atılacağı..
    4. ÖSYM'den KPSS adaylarına "zaman" uyarısı
    5. 4B’liler kadroya mı alınacak?
    6. Erdoğan'ın Başdanışmanı'ndan Öcalan..
    7. İran'dan Suudi Arabistan açıklaması
    8. Şirket ortağı Bağ-Kur sigortalısı olur
    9. AK Parti İstanbul adayı Binali..
    10. Trump: Suudiler bana ihanet etmedi!
    11. Terör örgütü PKK şüphelisi yolcu..
    12. Sigortadan sonraki doğum borçlanılır
    13. Cumhur İttifak'ı dağılacak mı?
    14. Birden fazla maaş almak mümkün
    15. Ankara'da FETÖ operasyonu!
    16. Muhtaçlık maaşı kimlere bağlanır?
    17. Araç sahipleri dikkat! 81 ilin..
    18. Bahçeli'den Cumhur İttifakı..
    19. Ahmet Hakan, Sözcü yazarına çaktı:..
    20. Yüreğimiz yansa da cevaplayalım.....
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    Ses kaydında ortaya çıktı! İşte Kaşıkçı'nın konsolosluktaki son sözleri
    Ses kaydında ortaya çıktı! İşte Kaşıkçı'nın konsolosluktaki son sözleri