Sigortadan sonraki doğum borçlanılır

SORU: Annem 01.01.1966 doğumludur. SSK girişi 10.12.1994’dür. SSK primi 20 gündür. Bağkur girişi ise 01.01.2004 ve 1000 gün prim ödemesi var. 3600 günde emekli olmak için sigortaya ne zaman geçelim? Sigorta öncesi iki sonrası bir doğum var. Fatih I.

CEVAP: Yasa gereği sigorta öncesi olan doğum için borçlanma yapmanız mümkün değil. Sigorta sonrası doğumdan itibaren prim ödemesi olmaması koşuluyla iki yıllık süreyi borçlanma hakkınız var.