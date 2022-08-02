Sigortadan sonra yapılan askerliğe ait borçlanma emekli yaşını değiştirir mi?

Soru: Ben 1971 doğumluyum. Sigortam 10.4.1990 tarihinde başladı. Askerliğimi borçlansam daha erken emekli olma hakkım doğar mı? Ahmet A.

Cevap: İlk defa 8.9.1999 tarihinden önce sigortalı olanların emeklilik yaşı sigortalı olduğu tarihe göre 44 yaş ile 58 yaş aralığında oluyor. Askerliğini ilk defa sigortalı olduğu tarihten önce yapanların askerlik borçlanması halinde sigorta başlangıcı borçlanılan süre kadar geri gittiği için bir sene erken emekli olması mümkün oluyor. Sigortalı olduktan sonra askere gidenlerin borçlanması halinde sigorta başlangıç tarihi değişmiyor. Bu nedenle borçlanmak sadece prim gün sayısını artırıyor. Verdiğiniz bilgilere göre 19 yaşında sigortalı olmuşsunuz. Yani askerliğinizi ilk defa sigortalı olduktan sonra yaptığınız anlaşılıyor. Askerlik borçlanması ödemeniz halinde emeklilik olma yaşınız değişmez ama emekli maaşınız yükselir. En az 5525 gün prim ödemeniz halinde 52 yaşını tamamlayınca yani 2023 yılında emekli olma hakkınız oluşacak.