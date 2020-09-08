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Ekonomi Sigortada boşluk doldurma var mı?
Ekonomi

Sigortada boşluk doldurma var mı?

Sigortada emeklilik yaşını tamamlayan fakat primde eksikleri olan birey sigortasındaki eksiklikleri doldurabilir mi?

Yeniakit Publisher
2020-09-08 11:15:00 -
Sigortada boşluk doldurma var mı?

Soru: Benim 1995 ile 2003 tarihleri arasında 180 gün SSK primi ödemem oldu. 2008 yılından bu yanan da aralıksız olarak SSK primi ödemekteyim. Emekli olmak için yaşım tamamlandı ama prim gün eksiğim var. 1995 ile 2003 yılları arasındaki prim gün boşluğunu doldurabilir miyim? Selim Y. ¥

Cevap: Sigorta mevzuatımıza göre, prim ödenmemiş sürelerdeki boşlukların borçlanılarak doldurulması mümkün değil. Ancak askerlik yapmışsanız askerlik süresini, yurt dışı çalışmanız olmuşsa çalışma sürelerini borçlanarak hizmet kazanmanız mümkün olur.

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