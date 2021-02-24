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Ekonomi Sigorta prim teşvik süresi ne zamana kadar uzatıldı?
Ekonomi

Sigorta prim teşvik süresi ne zamana kadar uzatıldı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, sigorta prim teşviki süresinin uzatıldığını açıkladı. Peki, küçük veya büyük çaplı tüm işyerlerinin almaya hak kazandığı sigorta prim teşvik süresi ne zamana kadar uzatıldı?

Yeniakit Publisher
2021-02-24 20:43:00 -
Sigorta prim teşvik süresi ne zamana kadar uzatıldı?

Son dakika haberine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, sigorta prim teşviki süresinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklaması şu şekilde;

51 il ve 2 ilçemizde üretim ve istihdamı artırmak için 5510 sayılı Kanundaki “5 puanlık” indirime ilave olarak sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden “ilave 6 puan” olarak uygulanmakta olan sigorta prim teşvikinin süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

SGK teşvik nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) teşvik, istihdamın artması ve işsizliğin azalmasını sağlamak amacıyla, yine Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belirlediği şartlara göre birçok iş yerinin ve işçinin desteklenmesidir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü teşvik programını şu şekilde açıklamıştır:

“5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri işverenlerine, kayıtlı sigortalı istihdamının arttırılması, kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının arttırılması, bölgesel, büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasını teminen çeşitli Kanunlarda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanabilme imkânı sağlanmıştır.”

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