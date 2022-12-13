Sigorta öncesi askerlik borçlanması ilk sigorta tarihini geri çeker mi?

Soru: Benim ilk defa sigortalı olduğum tarih 1997/Temmuz ayı. 23.5 yıllık sigorta sürem oluştu. Sayın Vedat Bilgin Bakan açıklamasında askerlik borçlanması yaparak süre doldurulamayacağını söyledi. Ben askerlik borçlanması ödemesi yapayım mı? Süleyman Ç.

Cevap: Askerlik hizmeti ilk defa sigortalı olunan tarihten önce yapılmışsa askerlik borçlanması yapılması halinde sigortalılık başlangıcı borçlanılan süre kadar geriye gider. Mevcut işe giriş tarihine göre EYT’li guruptasınız. Mevcut halde 25 yıl sigortalık süresi 2024/7.ayda tamamlanır. Eğer askerlik hizmetini 1999/7. aydan önce yapmışsanız bu süre 540 gün ise borçlanınca ilk defa sigortalı olunan tarih 1998/1. ay olur. Bu durumda 25 yıl sigorta 2023/1. ayda tamamlanır. EYT Yasası, yaş şartı öngörmezse 2023/1. ayda emekli olursunuz.