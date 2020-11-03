Sigorta eksperleri İzmir'de hasar tespit çalışmalarına başladı

ANKARA (AA) - TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, İzmir'de yaşanan depremden zarar gören sigortalıların mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini sağlamak amacıyla sahada çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Türkiye'de faaliyet gösteren sigorta eksperlerinin temsilcisi olan TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir depreminin Türkiye'de olduğu gibi sigorta eksperleri camiasında da derin acılar yarattığını aktardı.

İzmir depremi nedeniyle sigorta eksperleri camiası olarak derin üzüntü içerisinde olduklarını ifade eren Erdem, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, millete başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dilediklerini bildirdi.

Erdem, ülkenin ve milletin bir daha böyle büyük felaketler yaşamamasını yürekten temenni ettiklerini belirterek, "Sigorta eksperleri olarak geçmişte yaşanan depremlerde olduğu gibi İzmir'de yaşanan depremden zarar gören sigortalıların, yaralarını bir nebze olsun azaltmak, mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini sağlamak amacıyla sahada çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) ve ihtiyari deprem teminatı sunan tüm sigorta poliçelerindeki hasar tespit çalışmaları için ülkemizin her bölgesinde faaliyet gösteren deprem hasarları konusunda uzman, ilgili branştaki ruhsatname sahibi eksperlerimiz İzmir'e gelerek çalışmalarına başlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu süreçte, vatandaşlar ve kolluk kuvvetlerinin sahada çalışan eksperlere yardımcı olmalarını isteyen Erdem, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Sigorta eksperleri olarak, sigortalılarımızın hasarlarını hızlı, adil ve objektif bir biçimde tespit edip, raporlarımızı DASK’a ve ilgili sigorta şirketlerine ileterek vatandaşlarımızın hasar tazminat ödemelerinin ivedilikle yapılması konusunda gereken tüm gayreti hassasiyetle göstermekteyiz. Öncelikle başka hayatları kurtarmak için kendi hayatlarını tehlikeye atarak kurtarma çalışmalarında görev alan tüm ekiplere, sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetlerimize minnetlerimizi sunarak, tüm içtenliğimizle İzmir depreminde yakınlarını, evlerini, iş yerlerini kaybeden ve deprem mağduru olan vatandaşlarımızın yanında olduğumuzun bilinmesini ister, oluşan sigorta konusu hasarların ivedilikle ve doğru bir şekilde tespit edilmesi, zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için üzerimize düşen tüm görevleri yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz."

Erdem, eksperin hasar tespitine başlaması için öncelikle hasar ihbarının yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Zorunlu Deprem Sigortası hasar ihbarının ALO DASK 125 çağrı merkezi, 'www.dask.gov.tr' internet sitesi ve e-Devlet üzerinden, ihtiyari deprem teminatı içeren poliçeler için hasar ihbarının ise ilgili sigorta şirketlerinden yapılması gerekmektedir." ifadesini kullandı.