Sigorta başlangıcı staj sayılır mı? EYT emeklilik staj başlangıç tarihi mi?

Staj sigortası emeklilikte başlangıç sayılacak mı? Emekli olabilmek için ise prim gününün doldurulmuş olması gerekiyor. Bu noktada staj döneminde yapılan staj sigortasının emeklilik üzerinde bir etkisi olup olmadığını araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tarafından "Ulusal Genç İstihdam Stratejisi 2021-2023" çalışması kapsamında milyonlarca gence hem iş hem de sosyal haklar konusunda önemli uygulamalar devreye giriyor. Bugün staj yapan gençlerin sayısı Sayısı 1,5 milyonu buluyor. Üniversite öğrencilerinin mezuniyet sonrası işgücüne katılımını cazip hale getirecek çalışma ile stajda sadece sağlık sigortası değil emeklilik sigorta primininde başlatılması düşünülüyor. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, öğrencilere uzun dönem staj ve yarı zamanlı istihdam imkânı sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülecek. Kamuda kısmi süreli istihdam edilmesini sağlayacak bir sistem kurulacak. Üniversite öğrencilerinin mezuniyetleri öncesinde deneyim kazanması amacıyla yarı zamanlı olarak istihdam edilebilecekleri bir sistem inşa edilmesi üzerinde çalışmalar yapılacak.

Staj zorunlu mu?

Mezun olabilecek veya mezun durumda olanların istihdamını artırmak, kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu yeteneklere ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla Çalışma Bakanlığı tarafından yetenek yönetim sistemi teşvik edilecek. Bu süreçte, gençlerin uzun dönem staj ve yarı zamanlı çalışma imkânı sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülecek. Kamuda kısmi süreli istihdam edilmesini sağlayacak bir sistem kurulacak. Üniversite öğrencilerinin mezuniyetleri öncesinde deneyim kazanması amacıyla yarı zamanlı olarak istihdam edilebilecekleri bir sistem inşa edilmesi üzerinde çalışmalar yapılacak.

Sigorta başlangıcı staj sayılır mı?

Staj dönemi emeklilik sigorta başlangıç sayılır mı? Zorunlu stajlar için geçerli haklar gönüllü stajlar içinde geçerli olacak şekilde genişletilecek. Orta öğretim ve yükseköğretim için ayrı ayrı olmak üzere, toplamda en fazla 2 şirket değiştirme hakkı olacak şekilde staj süresi teknolojiyle ilgili olması durumunda 12 aya, diğer durumlarda 6 aya uzatılabilecek. Staj döneminde sadece sağlık sigortasının değil emekliliğinin de başlatılması konularının değerlendirilmesi için çalışma grubu oluşturulacak. Staj sigortası emeklilik başlangıcı sayılır mı? Mevcut uygulamada staj sigorta başlangıcı sayılmıyor, çünkü bu süreçte emeklilik için prim yatırılmıyor.

Bu nedenle de ilk işe girilen tarihten itibaren emeklilik hesabı yapılıyor. Yeni düzenleme ile artık emeklilik hesabı staja başlanan tarih itibariyle yapılabilecek. Sadece çalışmaya başlamadan eğitim döneminde yapılan staj borçlanma konusunda annelere ayrıcalık sağlıyor.

Staj süreleri ne kadar?

Staj süreleri; Lisans öğretiminde gerçekleştirilen stajların toplam süresi 60 (altmış) iş günüdür. Gerçekleştirilen bu 60 günlük stajın:

30 iş günü Genel

30 iş günü ise Mesleki Staj olarak yapılır.