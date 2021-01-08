Signal uygulaması nedir? Elon Musk tavsiye etti

Signal, özgür ve açık kaynaklı, şifreli ve gizli bir sesli arama, görüntülü arama ve anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Signal Vakfı ve Signal Messenger LLC tarafından yönetilmektedir. İnternet üzerinden her türlü istediğiniz dosyaları, sesli mesajları, görselleri ve videoları kişilere veya gruplara göndermek için kullanılır. Mobil uygulamaları ile de kolayca sesli ve görüntülü arama yapabilir ve Android sürümü ile SMS olarak da kullanılabilir.

Signal uygulaması, tanımlayıcı olarak cep telefon numaralarını ister ve diğer Signal kullanıcılarıyla tüm iletişimleri güvenlikli yapabilmek için uçtan uca şifreleme yapar. Uygulama, kullanıcı kişilerinin kimliğini ve veri kanalının bütünlüğünü bağımsız olarak doğrulayabilecekleri mekanizmalar içerir.

Signal yazılımı ve sunucuları açık kaynaklı ve bağımsızdır. İstemciler GPL s3 lisansı ile yayınlanırken, sunucu kodu AGPL s3 lisansı ile yayınlanmaktadır. Signal Vakfı, başlangıç aşaması olarak 50 milyon dolar ile 2018 yılında çalışmalarına başladı.