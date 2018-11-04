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Sığır, koyun ve keçilere kimlik geliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliklerine göre , her yaştan sığır koyun ve keçi 31 Mart 2019’a kadar tanımlanıp kayıt altına alınacak.

04 Kasım 2018 Pazar 13:40
Sığır, koyun ve keçilere kimlik geliyor

Sığır, koyun ve keçileri kimliklendirmek için önemli bir adım atıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği’ ile ‘Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmeliğiResmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, her yaştan sığır koyun ve keçi 31 Mart 2019’a kadar tanımlanıp kayıt altına alınacak.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 13:40
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  4. Tarım ve Orman Bakanlığı
  5. Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği
  6. Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği
  7. Resmî Gazete

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