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Dünya Sığır hırsızları köye saldırdı: 46 ölü
Dünya

Sığır hırsızları köye saldırdı: 46 ölü

Madagaskar’da sığır hırsızları ile köylüler arasında çıkan çatışmada en az 46 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 20:39:00 -
Sığır hırsızları köye saldırdı: 46 ölü

Madagaskar Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Marovitsika komünündeki Ambohitsohy ve Vohitsimbe köylerine Cuma günü yerel saatle 05.00 sıralarında yaklaşık 120 silahlı saldırganın baskın düzenlediği bildirildi. Silahlı grubun sığır çalmak üzere köylere saldırdığı belirtilerek, sığır hırsızları ve bölge sakinleri arasında çatışma çıktığı ifade edildi. Savunma Bakanlığı, çatışmada en az 46 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yerel medyaya yansıyan haberlerde de çatışmanın yaklaşık 6 saat boyunca devam ettiği ve jandarmanın da köylülere saldırganları geri püskürtmede yardımcı olduğu belirtildi. Silahlı saldırganların, bölgede bir çok evi ateşe vererek büyük maddi hasara yol açtığı öğrenildi.

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