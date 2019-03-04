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Sığındığı binada donmak üzereyken polisi aradı

Kayseri'de, kullanılmayan binada geceyi geçiren evsiz Murat Ayan, donmak üzereyken, polis ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından kurtarıldı.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:13
Sığındığı binada donmak üzereyken polisi aradı

Kayseri'de kalacak yeri olmayan Murat Ayan (45), dün gece merkez Kocasinan ilçesi Bağdat Caddesi'nde kullanılmayan boş binaya sığındı. Balkondan içeriye giren Murat Ayan, gece soğuk nedeniyle donma tehlikesi geçirdi. Ayan, sabah saatlerinde cep telefonundan polisi arayarak, çok üşüdüğünü, yerinden kalkamadığını ve donmak üzere olduğunu söyledi. Bunun üzerine Bağdat Caddesi'ne çok sayıda ekip gönderildi. Zamanla yarışan polis, kapı kapı dolaşarak Ayan'ın yerini tespit etmeye çalıştı. Kısa sürede Ayan, kaldığı 2 katlı binanın 1'inci katında bulundu. Balkondan içeriye giren polis ve 112 sağlık ekipleri, yerde yatan Murat Ayan'a ilk müdahaleyi yaptı. Ardından balkondan sedye ile çıkarılan Ayan, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:13
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  5. Murat Ayan

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