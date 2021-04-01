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Gündem Sigarayı bırakmak isteyene ilaç ücretsiz
Gündem

Sigarayı bırakmak isteyene ilaç ücretsiz

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda sigarayı bırakmak isteyenlere herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığınca ücretsiz verilecek.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 03:12:00 -
Sigarayı bırakmak isteyene ilaç ücretsiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 4736 sayılı Kanun'un birinci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair karar yürürlüğe konuldu.

Buna göre, sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar, sayıları 500 bini geçmemek şartıyla ve herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın, Sağlık Bakanlığınca temin edilerek birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtımı yapılacak Nikotin Replasman Preparatları ile Bupropion HCI ve Vareniklin içerikli ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri vasıtasıyla ücretsiz faydalanacak.

 

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