Sigarayı bırakan kişinin sağlığında nasıl iyileşmeler olur?

SİGARAYI BIRAKAN KİŞİNİN SAĞLIĞINDA NASIL İYİLEŞMELER OLUR?

Sigarayı bırakmak, kişinin sağlığında belirgin iyileşmeler sağlamakta, sigarayı bırakmayı takip eden ilk 20 dakika içerisinde vücudumuzda bir takım önemli ve faydalı değişik­likler olmaya başlamakta ve sigara içilmediği yıllar boyunca devam et­mektedir.

Sigarayı bıraktıktan 20 dakika sonra kan basıncı ve nabız sayısı normale döner, 12 saat sonra kandaki karbon monoksit düzeyi normal seviyesine düşer. 2 hafta - 3 ay sonra kalp krizi geçirme riskiniz azalmaya başlar ve akciğer fonksiyonları gelişmeye başlar. 1 ay -9 ay sonra nefes dar­lığınız ve öksürüğünüz azalır. 1 yıl sonra kalp krizi geçirme riskiniz sigara içen birine göre yarı yarıya aza­lır.

Sigarayı bırakan bireylerde sıklıkla görülen şikâyetlerden biri kilo alımıdır. Sigara içenler sigara içmeyenlere göre daha az iştahlıdır. Bu durum sigara içenlerde yeterli ve dengeli besin seçimini de olumsuz etkilemektedir. Sigarayı bırakma ile birlikte özellikle psikolojik bağım­lılığı olan bireylerde aşırı besin tüke­timine eğilim görülmekte, kolay tüketilebilir ancak yüksek kalorili besin alımı artmaktadır.

Sigarayı bıraktıktan sonraki ilk 3 gün en zor dönemdir. Özellikle ilk günlerde sigara içme krizinden kurtulmak için aşırı yeme eğilimini önlemek amacı­yla fiziksel açlıkla duyguların neden olduğu açlık arasındaki farkı öğren­meye çalışmak çok önemlidir.

Yapılan pek çok bilimsel araştırmada, sigara dumanındaki pek çok mad­denin oksidan olarak etki gösterdiği, vücutta hücre hasarına neden olan ve bağışıklık sistemini olumsuz etki­leyen serbest radikal oluşumunu art­tırdığı bildirilmektedir. Bu nedenle sigara içenlerde vücudun savunma sisteminde antioksidan olarak görev yapan E, C vitaminleri ile A vitaminin ön maddesi B karotenin kandaki se­viyeleri düşüktür. Ayrıca, sigara içi­minin bazı B grubu vitaminlerin düzeyini, özellikle de B12 vitaminini düşürdüğü de yapılan çalışmalarda bildirilmektedir.

SİGARAYA BIRAKANLARA SAĞLIKLI BESLENME ÖNERİLERİ

1. Sigarayı bırakma ile birlikte tat ve koku alma duyusu iyileştiği için besinlerinizi yavaş tüketerek her lokmanın keyfini çıkarın. Unut­mayın ki sigarayı bırakmak ve sağlığınıza kavuşmak için en önemli neden kendinizsiniz.

2. Yaşamın her döneminde yeterli ve dengeli beslenme sağlığın korun­ması için esastır. Bu nedenle, dört besin grubunda bulunan çeşitli besinler en az 3 ana ve 3 ara öğünde yeterli miktarlarda alınmalıdır.

3. Bu geçiş döneminde kilo kon­trolünü sağlamak amacıyla; acıkıldığında ya da yeme ihtiyacı duyulduğunda tüketilecek besinlere dikkat edilmelidir. Örneğin sıcak çikolata yerine süt içilmesi; tatlı yerine meyve yenilmesi, kalorisi yüksek kuruyemişler yerine kuru meyvelerin tüketilmesi tercih edilmelidir.

Evde ya da işyeri­nizdeki çekmecede enerji yoğun­luğu yüksek besinlerin bulun­durulmaması, çay veya kahveyle birlikte sigara içilmesi istendiğinde taze sıkılmış meyve suyu ya da meyve özlü çayların tüketilmesi ter­cih edilmelidir.

4. Yemek yerken, porsiyon büyük­lüklerinin azaltılması, küçük kase ve tabaklar kullanılması da kilo kont­rolünün sağlanmasına yardımcı ola­caktır.

5. Sigarayı bırakan bireylerde savunma sistemini güçlendirmek ve oluşan serbest radikallerin vücuda verdikleri hasarın vücut tarafından onarılmasına yardımcı olmak amacıyla antioksidan vitaminlerden zengin sebze ve meyve tüketiminin arttırılması gerekmektedir. İmkanlar dahilinde her gün mevsiminde bol bulunan sebze ve meyvelerden en az 5 porsiyon tüketilmesi önerilmekte­dir.

6. Sigarayı bırakanlarda görülen bir diğer sorun kabızlık şikâyetleridir. Kabızlık şikâyetlerinin azaltılması için, tam tahıl ürünleri ve kepekli ürünleri tercih etmek, kuru meyvelerden özellikle erik, incir ve kayısı tüketimini arttırmak, posa içeriği yüksek olması ne­deniyle sebze ve meyve tüketimini arttırmak önerilmektedir.

7. Şikâyetlerin azaltılmasında haftada en az 3 kere yarım saat kadar tempolu yürümek veya sabah kahvaltıdan önce 15 dakika boyunca karın kaslarının çalışmasını sağlamak da yararlı olacaktır.

8. Sigaranın vücutta neden olduğu toksik maddelerin atılabilmesi için en iyi kaynak sudur. Bu nedenle, her gün en az 2-2.5 litre (12-14 su bardağı) su içilmeli, sıvı alımının karşılanmasında ıhlamur, adaçayı, kuşburnu çayı, açık çay gibi içecekler tercih edilme­lidir.