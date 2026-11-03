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Sağlık Sigarayı bırakacaklara ilaç bedava! Bakandan 'beraber bırakalım' çağrısı
Sağlık

Sigarayı bırakacaklara ilaç bedava! Bakandan 'beraber bırakalım' çağrısı

Yeniakit Publisher
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Sigarayı bırakacaklara ilaç bedava! Bakandan 'beraber bırakalım' çağrısı

Kemal Memişoğlu, Bartın Üniversitesi'ndeki ilk derste konuştu: Sigarayı bırakacaklara ücretsiz ilaç, 38 bin hekim dışı personel alımı ve ebe istihdamı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bartın Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Konferans Salonu'nda düzenlenen Akademik Yıl Açılış Programı'nda verdiği ilk derste, "Bugün dünyanın 1 numaralı akciğer kanseri olan ülkesiyiz. Kanser yapıyor bu, belli" dedi. Bakan bu sözleri, bir öğrencinin koruyucu sağlık hizmetlerine ilişkin sorusunu yanıtlarken söyledi.

Memişoğlu, toplumun hastalığın tedavi edilmesini talep ettiğini, Sağlık Bakanlığının asıl görevinin ise toplumun sağlıklı kalmasını sağlamak olduğunu ifade etti. Bakana göre toplumun, hastalanmadan önce Sağlık Bakanlığından sağlık talep etmesi gerekiyor.

Sigarayı bırakacaklara ilaç bedava

Sigaranın yol açtığı hastalıkları tek tek sayan Memişoğlu, "Sigara, kanser, solunum hastalığı, damar sertliği, inme, kalp krizi yapıyor, uykusuz bırakıyor. Her şeyin bozuluyor, neden içiyorsun sigara?" diye konuştu.

Bırakmak isteyenlere devletin sağladığı desteği ise şöyle anlattı: "Ülke olarak sigarayı bırakacaklara ilacı bedava veriyoruz, o stresi yaşamıyorlar." İnsanların yüzde 80'inin sigaranın kötü alışkanlık olduğunu bildiğini ve bırakmak istediğini söyleyen Memişoğlu, çağrısını "gelin beraber bırakalım" sözleriyle yaptı.

38 bin hekim dışı personel alınacak

Ebe atamalarına ilişkin soruya yanıt veren Memişoğlu, 38 bin hekim dışı personel alacaklarını ve yeteri kadar da ebe istihdam edeceklerini söyledi.

Kasım 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde "Doğal Olan Normal Doğum" programını başlattıklarını hatırlatan bakan, ebelere ayrı bir önem verdiklerini kaydetti; ebelerden gebelere sahip çıkmalarını istedi.

Gençlere 'icat çıkarın' çağrısı

Türkiye'nin sağlıkta son 25 yılda büyük gelişme gösterdiğini ifade eden Memişoğlu, eskiden söylenen "Başımıza icat çıkarmayın" sözünü hatırlattı. Bakan, "Bu ülke artık bilimde, sağlıkta her türlü alanda yeni bir şey söylemeyle ilgili bilgiye, insan gücüne ve altyapıya sahip. Onun için yeni şeyler söyleyeceksiniz, icat çıkaracaksınız. Gençlere 'icat çıkarın' diyoruz. Bu enerji ve bilgi sizde var" dedi.

Türk medeniyetinin tarihteki yerine de değinen Memişoğlu, "3 kıtayı yönetmişiz, hiç kimseyi sömürmemişiz, asimile etmemişiz" ifadelerini kullandı. Öğrencilerden bu mirası iyi öğrenmelerini isteyen bakan, "Sağlık ve insan odaklı medeniyetin varisçileriyiz" diye konuştu.

Programın açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, üniversitenin çalışmaları ve hizmetleri hakkında bilgi verdi; başarılı akademisyen ve öğrencilere teşekkür ederek öğrencilere çok çalışmalarını tavsiye etti. Açılışa Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da aralarında bulunduğu protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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