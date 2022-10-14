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Aktüel Sigaraya yeni zam... Yarından itibaren geçerli olacak!
Aktüel

Sigaraya yeni zam... Yarından itibaren geçerli olacak!

JTİ grubu sigara fiyatlarına 2 lira zam geldi. Yapılan zam yarından itibaren geçerli olacak.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 19:39:00 -
Sigaraya yeni zam... Yarından itibaren geçerli olacak!

Sigara fiyatlarına yeni zam geldi. Temmuz ayında yapılan sigara zammından sonra en düşük sigara fiyatı 27,5 TL olurken, en pahalı sigara fiyatı 30 TL’yi görüyordu. Son zammın ardından sigarada bir fiyat artışı daha yaşandı.

2 liralık zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Twitter hesabından JTİ grubu sigaralara 2 TL'lik bir daha zam geldiğini duyurdu.

Zammın yarından itibaren geçerli olacağı belirtildi. Bu arada diğer gruplara da zam gelmesi bekleniyor.

Zamlı fiyatlar

Gelecek 2 TL'lik zamma göre güncel sigara fiyatları şöyle olacak;

- Cam... Yellow 100: 48 TL

- Wins... Slender: 30 TL

- Wins… Dark Blue/Deep Blue: 30 TL

- Wins…: 31 TL

- Wins… Xsence: 32 TL

- Cam… Slender: 29,5 TL

- Cam…: 30 TL

- L…: 29,5 TL

- Mont C…: 29,5 TL

 

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