Sigaraya yeni düzenleme! Artık oralarda içilmeyecek

Sigara ve sigara bağımlılığıyla yapılan mücadelede yeni bir değişiklik söz konusu. Kapalı alanlarda sigara yasağı uygulanmaya başlandığı tarihten itibaren işletmeler, açık alana masa ve sandalye koyarak sigara içen müşterilerini burada kabul etmeye başlamıştı.

Ancak, ilerleyen zamanlarda sigara içen müşterileri cezbedebilmek adına; açık alanlara ısıtıcı konulmuş ve mekanların en güzel yerleri de sigara içenlere tahsis edilmişti.

Sigara içenler ön tarafta olmayacak

Yapılması planlanan değişiklikle, sigara içenler dışarıdan içeriye alınacak. İşletmelerin iç kısmında yüzde 30'luk kısımda sigara içenlere ayrılan yerin, havalandırmasının kuvvetli ve iki kapıyla geçişin sağlanması da planlanıyor.