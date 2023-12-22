Sigaraya maruz kalmış akciğerlerinizi iyleştirin! Kendi kendini iyileştiriyor! Normal, elektronik sigara kullanımı...

Elektronik sigaraların satışı 34 ülkede resmi olarak durduruldu. Ancak uygulamadaki aksaklıklar nedeniyle cihazlar ve meyveli çeşitleri ulaşılabilir olmaya devam ediyor.

İstatistiklere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde 20 yetişkinden biri, yani 11 milyon kişi, elektronik sigara kullanıyor. Ancak gençler arasında kullanım, belirli yaş gruplarında çok daha yüksek.

Tütün şirketleri, e-sigaraların geleneksel sigaralardan daha güvenli olduğunu ve sağlık açısından önemli ölçüde daha düşük risk oluşturduğunu iddia ediyor.

Ancak giderek artan kanıtlar, cihazların akciğerlere zarar veren, kalp ve akciğer sorunları riskini artıran tehlikeli maddeler ürettiğini gösteriyor. Elektronik ve normal sigaranın zararları oldukça açıkken sigaraya maruz kalmış akciğerlerimizi nasıl koruruz?

Tere Otunu Yakından Tanıyalım

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Turp ailesinin bir üyesi olan tere otu, ince yeşil yapraklara sahiptir. Bir diğer ismi de su teresidir. İçeriğinde bol miktarda mineral ve vitamin barındırır. Çoğunlukla yalnız başına ya da salatalara eklenerek tüketilir. Tere otunun tadı pişirildiği takdirde bozulduğundan çiğ tüketilmesi önerilir.

Tere Otunun Faydaları

İçeriğinde K, C ve A vitaminleri, folik asit, kolin, niasin, potasyumi omega-3, sodyum ve omega-6 yağ asitleri bulunur. Bunların yanı sıra, magnezyum, kalsiyum, manganez, fosfor, bakır ve selenyum mineralleri de bulunur. İçeriğinde bol miktarda bulunan mineraller ve vitaminler sayesinde birçok hastalığın tedavisinde önemli rol oynar.

Kanser önleyici bir bitki olan tere otunun özellikle göğüs, akciğer ve mide kanserini engellediği saptanmıştır. İçerdiği folik asit ve C vitamini sayesinde vücutta bulunan serbest radikalleri önler.

Vücudun bağışıklık sistemini desteklemek için de önemlidir. Dış hastalıklara karşı vücut direncinizi arttırır.

C vitamini düzenli tüketildiği takdirde beyin dokularının onarılması ve kan hücrelerine olabilecek zararları önler. Böylelikle alzheimer riskini de azaltır.

İçerdiği kalsiyum diş sağlığınız için oldukça önemlidir. Dişlerin güçlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda kemikleriniz güçlenmesinde de etkilidir. Kemik yorgunluğu ve kemik erimesi gibi konularda yardımcıdır.

Gebe kadınların kendi ve bebeklerinin sağlığı için de oldukça faydalıdır çünkü içeriğinde folik asit bulunur.

Kükürt bakımından da zengin olan bu bitki sindirim sisteminize de yardımcıdır.

Tüm bu faydalardan yararlanabilmek için tereyi taze olarak tüketmelisiniz. Ve dikkat! Yapraklarının sararmamış olmasına dikkat edin.

Sigarayı Bıraktıran ve Akciğerleri Temizleyen Müthiş Tarif

Malzemeler

İhtiyacınız olan 500 mL su

20 adet taze tere otu.

Hazırlanışı ve kullanımı

Kaynattığınız suyun içerisine tere otunu atın ve 3 dakika daha kaynatmaya devam edin. Soğumasını beklemeden süzmeniz gerekmektedir. Dilerseniz sıcak ya da ılık halde tüketebilirsiniz.