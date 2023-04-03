Sigaraya kallavi zam geliyor! Sürpriz gelişme...

Geçtiğimiz seneden bu yana sürekli olarak güncellenen tütün ve tütün ürünleri fiyatları, yeni bir iddia ile gündeme geldi. Kulislerden gelen bilgilere göre yetkililerin sigara fiyatlarına bir zam daha yansıtmak üzere hazırlıklara başlamış oldukları ileri sürüldü.Tgrthaber'e göre;

Geçtiğimiz yıldan bu yana arka arkaya zamlar alarak tütün tiryakilerinin bütçeleri üzerinde deprem etkisi yaratan sigara fiyatları, arama motorlarında sıklık ile sorgulanmaya devam ediliyor. Olası bir zam kararından haberdar olmak isteyen tütün tiryakileri, “2023 güncel sigara fiyatları ne kadar?” sorusunun cevabını sık sık araştırmaya devam ediyorlar.

Sene başında zamlanan ardından da sosyal medyadan yükselen tepkiler üzerine 1 TL’lik indirim kararı ile gündeme gelen sigara fiyatları, nisan ayına girilmesi ile birlikte yeni bir iddia ile daha gündeme geldi. Kulislerden gelen bilgilere göre yetkililer, yeni bir sigara zammını daha açıklama üzere harekete geçti. Doğrulanmamış olan iddia tütün tiryakilerinin tepkilerine sebep olurken iddianın gerçeğe dönüşmesi durumunda bir paket sigaranın kaç TL olacağı merak konusu oldu.

5- 10 TL’LİK ZAM BEKLENTİSİ!

Sene başında güncellenen ÖTV değerlerinin ardından tütün ve tütün ürünlerine yüksek oranlarda zam yapılmış ve tüm sigara markalarında 4 TL tutarında artış görülmüştü. Sonrasında ise sosyal medyadan yükselen tepkiler değerlendirilmiş ve bazı sigara ürünlerinde 1 TL’lik indirime gidilmiş olduğu belirtilmişti. İndirim kararının ardından en pahalı sigara 36 TL’ye, en ucuz sigara ise 32 TL’ye yükselmiş oldu.

Sene başında yapılan fiyat güncellemesinin ardından nisan ayına girilmesi ile birlikte tütün ürünlerine ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre ilerleyen günlerde sigara başına 5- 10 TL’lik bir artış yansıtılacak.

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Markadan markaya göre değişiklik gösteren sigara fiyatları ile ilgili zam iddiasının ortaya atılması, tütün tiryakilerinin tepkilerine sebep oldu. Konuşulanlara göre zam iddiasının doğrulanması durumunda en pahalı sigaranın fiyatı 50 TL’ye kadar yükselecek.