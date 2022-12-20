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Ekonomi Sigaraya çok büyük zam geliyor! Oran belli oldu
Ekonomi

Sigaraya çok büyük zam geliyor! Oran belli oldu

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, sigara fiyatlarına yılbaşından itibaren yüzde 25-30 civarında bir zam geleceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 16:36:00 -
Sigaraya çok büyük zam geliyor! Oran belli oldu

Yılbaşından beri 8 TL zamlanan sigara fiyatlarına 15 Ekim itibarıyla 2 TL zam gelmişti. Sigara fiyatlarına son zam Aralık ayında yapılmıştı. Böylelikle en düşük sigara fiyatı 27,5 TL'den 29,5 TL'ye yükselirken, en yüksek sigara fiyatı 48 TL'yi gördü.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, sigara fiyatlarına yeni bir zam daha geleceğini duyurdu. Sigaradan alınan ÖTV'nin ilgili kanununun 12 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca altı ayda bir ÜFE oranları dikkate alınarak otomatik olarak arttığına dikkat çeken Bingöl, 3 Ocak 2023 tarihinde sabah 10.00’da TÜİK tarafından Aralık ayı ÜFE verisinin açıklanmasıyla sigara fiyatlarının otomatik olarak zamlanacağını belirtti.

vergiyedair.com'da "Tütün Ürünlerine 3 Ocak 2023 Günü Yapılacak Otomatik ÖTV Artışına Hazır Olun!" başlığıyla yazdığı köşe yazısında Bingöl, yapılacak zammın ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aksi yönde bir karar almasıyla önlenebileceğini vurguladı. Temmuz-Kasım 2022 ÜFE verilerine göre 3 Ocak 2022’deki otomatik ÖTV artış oranına ilişkin zam tahmininde bulunan Bingöl, "%25-30 oranında bir artış göreceğiz" dedi.

Bingöl'ün yazısına göre ÖTV oranının değişimine göre beklenen zam oranları şu şekilde:

"2022 Aralık Yİ-ÜFE aylık değişimi %1 olduğunda tütün ÖTV’si otomatik zam oranı = %23,81

2022 Aralık Yİ-ÜFE aylık değişimi %2 olduğunda tütün ÖTV’si otomatik zam oranı = %25,04

2022 Aralık Yİ-ÜFE aylık değişimi %3 olduğunda tütün ÖTV’si otomatik zam oranı = %26,27

2022 Aralık Yİ-ÜFE aylık değişimi %4 olduğunda tütün ÖTV’si otomatik zam oranı = %27,49

2022 Aralık Yİ-ÜFE aylık değişimi %5 olduğunda tütün ÖTV’si otomatik zam oranı = %28,72

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