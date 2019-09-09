Sigaraya başlamada gizli tehlike ‘arkadaş etkisi’

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç, “Türkiye’de tütün ürünleri kullanmaya başlayanların yüzde 21,6’sı merak, yüzde 29,1’i arkadaş etkisi ve 29,7’si özentiyi gerekçe gösteriyor” dedi.

Yeni eğitim ve öğretim yılı ile birlikte ailelere ve öğrencilere tavsiyelerde bulunan Yeşilay Edirne Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç okulun ilk günlerinde öğrencileri yeni alışkanlıklar açısından takip etmek gerektiğini belirtti.

Yaşı büyüyen, yeni bir sınıfa veya okula giden öğrencilerin yeni arkadaş grupları tarafından kabul görme endişesiyle zararlı alışkanlıklara yönelebildiğine dikkat çeken Bilgiç, özellikle okulun ilk günlerinde öğrenci velilerine çocuklarını yakından takip etmelerini tavsiye eti.

Sigaraya başlama nedenleri içinde yüzde 29,1 oranda arkadaş etkili

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç, “Okul, sınıf ve yaşın getirdiği bazı değişimler okulun ilk günlerinde öğrencilerin riskli bir süreç yaşamasına neden oluyor. Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de tütün ürünleri kullanmaya başlayanların yüzde 21,6’sı merak, yüzde 29,1’i arkadaş etkisi ve 29,7’si özentiyi gerekçe gösteriyor. Okulların açıldığı günler sosyalleşme baskısı nedeniyle öğrencilerde duygusal değişimlerin yoğun olduğu bir dönemdir. Bu yüzden anne babaların çocuklarını okula başladıkları ilk günlerde biraz daha yakından takip etmelerini ve izlemelerini öneriyoruz. Çocuklar ancak bu sayede riskli dönemi güvenli bir şekilde aşabilirler” dedi.

Yeşilay’ın eğitim projeleri tüm hızıyla devam ediyor

Yeşilay’ın okullardaki uygulamalarıyla da ilgili bilgiler veren Yeşilay Edirne Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM), Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı (OBM) ve Benim Kulübüm Yeşilay projeleri ile bağımlılıklarla etkin mücadele içerisinde olduklarını söyledi.

Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde her yıl 10 milyon öğrenciye ulaşan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) ile ilgili bilgi veren Bilgiç, “TBM, Türkiye’nin ilk ve tek okul temelli önleme programı olma niteliğinde. Türkiye’de bu alanın otorite olarak kabul edilen uzmanları tarafından hazırlanmış bilimsel içeriklere sahip bağımlılık önleme programımızın diğer ayırt edici özelliği pedagojik bir yaklaşımla, farklı yaş gruplarına farklı modüllerin geliştirilmiş olmasıdır. Milli Eğitim Bakanlığından gelen bilgiye göre 32 bin rehber öğretmen TBM uygulayıcı eğitimi almış bulunmaktadır. 2014’ten itibaren rehber öğretmenler aracılığıyla uygulanarak her yıl 10 milyon öğrenci ve 2 milyon yetişkine ulaşan TBM eğitimleri, diğer bakanlıklar ve kamu kurumlarıyla yapılan işbirlikleriyle tüm topluma ulaşmaktadır” diye konuştu.