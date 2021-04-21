Sigaradan kurtulmak için ramazan ayı doğru zaman

Bağımlıların tedavilerini ramazan ayı süresince planladıkları, sigara bırakma poliklinikleri ve hekimlerden yardım aldıkları takdirde bilimselliği kanıtlanmış yöntemlerle sigaradan kurtulmalarının kolaylaşabileceğine işaret eden Kılınç, ramazanda sigaradan kurtulup tekrar başlamak istemeyenler için şu önerileri sundu: “Sigara bağımlılarının beyinlerinde bunu geçici bir süreç olarak kodlamamaları gerekiyor. Bunun sadece ramazanda değil, yaşam boyu kurtulmaları gereken bir davranış olduğunu idrak etmeleri lazım. Böyle düşünürlerse, ‘Sadece ramazan ayında değil bütün ömür boyu sigarayı bırakacağım’ derlerse ve yola bu şekilde çıkarlarsa ramazan ayı sigarayı bırakmak için gerçekten bir vesile olabilir.”



Kılınç, Sağlık Bakanlığı tarafından tanınmış, bilimselliği kanıtlanmış yöntemleri uygulayan, kamu kurumlarında birinci, ikinci, üçüncü basamakta bulunan sigara bırakma polikliniklerinde hastalığın tedavisinin yapılmasının başarı oranını yükselttiğine işaret ederek, tütün ürünlerini kullanmaktan kurtulmak isteyenlerin Alo 171’i arayarak buralarda yapılan tedavinin ücretsiz olduğunu belirtti.