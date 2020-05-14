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Ekonomi

Sigaradaki ÖTV artırıldı

Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarındaki artışa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 11:02:00 -
Sigaradaki ÖTV artırıldı

Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarındaki artışa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, sigaranın asgari maktu vergi tutarı yüzde 17,2 artışla 0,3899 TL’den 0,4569 TL’ye yükseltildi. Böylece bir paket sigaradan alınan maktu vergi tutarı 7,79 TL’den 9,13 TL’ye çıktı. Aynı karara göre, sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0,4539 lira olarak korundu.

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