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Gündem Sigara yüzünden 3 bin TL ceza kesildi
Gündem

Sigara yüzünden 3 bin TL ceza kesildi

Sigara için kısıtlamayı ihlal eden şahsa 3 bin TL ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 07:30:00 - 2021-04-05 07:32:01
Sigara yüzünden 3 bin TL ceza kesildi

Risk haritasında 1 haftada yüzde 100 artış gösteren Düzce’de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde denetim gerçekleştirdi. 2 saatlik denetimde 24 kişiye cezai işlem uygulanırken, kısıtlama sebebi ile evlerinde bulunan vatandaşlar denetlemeyi balkonlarından takip etti. Evden bir paket sigara almak için çıkan genç kadına 1 paket sigara 3 bin 469 liraya mal oldu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine saatler kala, çok yüksek riskli iller arasında bulunan Düzce’de kent merkezinde polis ekipleri tarafından denetim yapıldı. 1 haftada yüzde 100 artış sağlayan Düzce’de, Eski Bolu Caddesi üzerinde gerçekleştirilen uygulamayı vatandaşlar balkonlardan takip etti. 2 saat süren denetimler kapsamında kısıtlamada vatandaşların izinli olup olmadıkları kontrol edildi.

Bu esnada evinin yakınındaki benzin istasyonuna gidip sigara almak isteyen genç bir kadın polis ekiplerinin denetimine takıldı. Genç kadın izin istese de sigara almaya gönderilmedi. Genç kadın ile birlikte sokakta bulunan ve kısıtlamada izinli olmadıkları tespit edilen 24 kişiye 83 bin 256 lira para cezası kesildi.

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