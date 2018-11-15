Sigara yasağında yeni düzenleme! Sosyal medyada yasaklandı

TBMM Genel Kurulu'nda devam eden sağlık torba yasa teklifinin görüşmelerinde, AK Parti'nin kabul edilen önergesiyle, internet ve topluma açık olan sosyal medya benzeri ortamlarda tütün ürünlerinin kullanılamayacağını ve görüntülerine yer verilemeyeceğini düzenleyen madde rötuşlandı.

Yapılan değişiklik uyarınca sosyal medyaya yönelik yasağın kapsamı ticari gaye ve reklam amacıyla sınırlandı.

Sosyal medyada yasak olacak

Buna göre sosyal medya hesabında ticari amaç ve reklam amacıyla sigaralı görüntü paylaşımı yasak olacak.

Teklifin komisyon aşamasında tütün ürünlerinin kapalı dolapta satılmasını zorunlu kılan düzenlemeden vazgeçilmişti. Genel Kurul'da kabul edilen bir başka önerge ile de "tütün ürünlerini onsekiz yaşını doldurmamış kişilere doğrudan ulaşacağı ve işletme dışından görülecek şekilde satışa arz edenler" için uygulanan idari para cezasını 5 bin TL'den 20 bin TL'ye şeklinde arttıran madde de teklif metninden çıkarıldı.