  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Davutoğlu yanlıştan döndü mü? ‘Bu saatten sonra Cumhurbaşkanının karşısında olmam’ Kendi partisindeki fesihten habersiz davranan Selçuk Özdağ mecliste algı operasyonuna soyundu! Siyonistlerin ipiyle kuyuya inen Trump şokta: İran konusunda ne yapacağını bilemiyor! “Asım’ın Nesli” rahatsız ediyor! ‘Her okula bir mescit' DEM'i gerdi Taşeron işçilerden İBB'ye protesto Uyanık Ekrem sözde bedava sütü ‘bedava’ taşıtmış! Aslı Baykal’dan bir garip transfer bakışı! ‘Kılıçdaroğlu da Yeni Parti’ye geçerse…’ TCMB’nin rezervi 162,2 milyar dolar: Bir haftada 2,1 milyar dolar arttı Burcu Köksal’dan jet cevap! Halk TV’nin ‘Sinem Dedetaş’ yalanı çöktü KKTC’den Başkan Erdoğan’a teşekkür Artık bu yoldan geri dönüş yok İsrail'de şok casusluk skandalı! İran ajanı sağlık çalışanı yakalandı!
Yerel Sigara sorumsuzluğu az kalsın Marmaris’i yakıyordu! Yangına sebep olan şüpheli yakalandı!
Yerel

Sigara sorumsuzluğu az kalsın Marmaris’i yakıyordu! Yangına sebep olan şüpheli yakalandı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Sigara sorumsuzluğu az kalsın Marmaris’i yakıyordu! Yangına sebep olan şüpheli yakalandı!

Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi Asparan mevkisinde gece saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle faciaya dönüşmeden söndürüldü. Olayın hemen ardından harekete geçen güvenlik güçleri, yangının çıkış sebebini araştırırken bir motosiklet sürücüsünün sorumsuzluğunu gün yüzüne çıkardı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına neden olduğu öne sürülen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

İçmeler Mahallesi Asparan mevkisindeki ormanlık alanda gece saatlerinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, görgü tanıklarının yangının başladığı anlarda bir motosikletin bölgeden uzaklaştığını belirtmesi üzerine çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan incelemede motosikletin sürücüsünün H.İ.Ş. olduğu tespit edildi. Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Belediyede temizlik görevlisi olduğu öğrenilen H.İ.Ş'nin emniyetteki ilk ifadesinde, dinlenmek amacıyla durduğu sırada içtiği sigaranın rüzgarın etkisiyle kuru otları tutuşturduğunu, panikleyerek olay yerinden uzaklaştığını söylediği belirtildi.

Jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen olayla ilgili soruşturma kapsamında şüpheli, adli işlemleri yapılmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. 

Balıkesir Gömeç'teki yangın 2'nci gününde Hem yangınla hem rüzgarla mücadele
Balıkesir Gömeç'teki yangın 2'nci gününde Hem yangınla hem rüzgarla mücadele

Gündem

Balıkesir Gömeç'teki yangın 2'nci gününde Hem yangınla hem rüzgarla mücadele

Bakan Yumaklı, orman yangınlarındaki son durumu açıkladı: 115 yangının 110'u tamamen kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı, orman yangınlarındaki son durumu açıkladı: 115 yangının 110'u tamamen kontrol altına alındı

Gündem

Bakan Yumaklı, orman yangınlarındaki son durumu açıkladı: 115 yangının 110'u tamamen kontrol altına alındı

Antalya'daki orman yangınları kontrol altına alındı
Antalya'daki orman yangınları kontrol altına alındı

Yerel

Antalya'daki orman yangınları kontrol altına alındı

Orman yangınlarında son durum: 163 noktada alevler söndürüldü
Orman yangınlarında son durum: 163 noktada alevler söndürüldü

Gündem

Orman yangınlarında son durum: 163 noktada alevler söndürüldü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23