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Sigara izmariti 5 dönümlük ormanı kül etti

Çorum’un Osmancık ilçesinde sigara izmaritinden çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan yandı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 09:21
Sigara izmariti 5 dönümlük ormanı kül etti

Çorum’un Osmancık ilçesinde sigara izmaritinden çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan yandı.


Edinilen bilgilere göre, Güney köyü Kayadibi mevkisinde yol kenarına atıldığı tahmin edilen sigara izmariti, rüzgarın etkisiyle otları tutuşturdu. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yangını gören D-100 karayolundan geçen sürücüler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine Osmancık ve Kargı Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Arazinin sarp kayalıklardan oluşmasına rağmen kısa sürede yangına müdahale eden ekipler, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.


Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 09:21
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