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Aktüel Sigara içtiği için ceza yiyen adamdan ilginç savunma
Aktüel

Sigara içtiği için ceza yiyen adamdan ilginç savunma

Koronavirüs önlemleri kapsamında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde denetim gerçekleştiren polis ekipleri yabancı uyruklu şahsa 900 TL ceza kesti. Ceza kesilen kişi "Ben ünlü biriyim beni çekmeyin" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 14:14:00 -
Sigara içtiği için ceza yiyen adamdan ilginç savunma

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Taksim İstiklal Caddesi üzerinde yeni tip koronavirüs (kovid-19) denetimlerini gerçekleştirdi.

Denetimler sürerken, ekipler cadde üzerinde sigara içen bir kişiyi ceza kesmek için yanına çağırdı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişiye yasağa uymadığı için 900 TL ceza kesileceği söylenince “Haberim yoktu” diyerek yanıt verdi.

Ekipler işlemleri sürdürürken kendisini görüntüleyen basın mensubunu fark eden yabancı turist “Bu, neden video çekiyor, çekmesin ülkemde ünlü biriyim" dedi.

Öte yandan İstiklal caddesinde yapılan denetim sırasında ceza kesilen bazı kişilerce, görüntü alan basın mensubuna engel olmaya çalışıldı.

Kovid-19’la mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı’nca yayınlanan genelgede bazı bölgelerde sigara içmek yasaklanmıştı.

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