'Sigara içmeyin' uyarısı yapmıştı! Metrobüs durağında birbirlerine girdiler İstanbul'da metrobüs durağında sigara içen gençleri uyaran kişi tekme tokat saldırıya uğradı.

İstanbul'da metrobüs durağında sigara içen gençleri uyaran şahıs saldırıya uğradı. Tekme ve tokatların havaya uçuştuğu kavgada cep telefonu kamerasına yansıdı. Edirnekapı metrobüs durağında meydana gelen olayda, iddiaya göre duraktaki bir adam iki gence, “burada sigara içmeyin” uyarısında bulundu. Uyarısının ardından turnikelere yönelen adamın üzerine atlayan iki genç tekme ve yumruklarla adama saldırdı. Kavgayı güvenlik görevlileri ve duraktaki vatandaşlar ayırdı.

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