0553 313 94 23

Sigara içmek dişleri bitiriyor

Diş Hekimi Zuhal Oygur, sigara içmenin dişler üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu söyledi.

13 Eylül 2019 Cuma 10:21
Sigara içmek dişleri bitiriyor

Diş Hekimi Zuhal Oygur, sigara içmenin dişler üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu söyledi.


Diş Hekimi Zuhal Oygur, “Sigara içmek oldukça sağlıksız bir alışkanlık olsa da günümüzde pek çok insan bu bağımlılık yüzünden sorunlar yaşamaktadır. Kişinin hayatını olumsuz yönde etkileyen sigara kullanımı, diş tedavilerinde de olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına neden olur. İmplant tedavisi süreci nedeniyle oldukça uzun ve detaylıdır. Bu süreçte sigara içilmemesi oldukça önemliyken tedavi öncesinde sigara kullanan kişilerde tedavinin başarı oranı azalır. Sigara içmek implant tedavisini doğrudan etkilemese de kişinin kullandığı sigara miktarı ve ağız bakımına verdiği önem süreci oldukça etkiler. Uzun süredir günde bir paket ve daha fazla sigara içen kişilerde implant tedavisinin başarı oranı sigara içmeyen kişilere oranla çok daha azdır. Sigara içen kişiler implant uygulamalarında risk grubunda olarak değerlendirmeye alınır. İmplant tedavisine başlamadan önce sigarayı bırakmak ve azaltmak tedavinin başarı oranında artış sağlar. Aynı zamanda tedavi süresince de kesinlikle sigara içilmemesi çok önemlidir. İmplantın kemik ile birleşmesine olumsuz yönde etki eden sigara kullanımının en kötü ihtimalle tedavi sürecinde en aza indirilmesi hatta mümkünse tamamen bırakılması gerekmektedir. İmplant tedavisi ömür boyu çözüm sunan bir tedavi olarak bilinse de tedavi öncesinde, esnasında ve sonrasında sigara kullanımı tedavinin başarı oranının yanı sıra süresini de azaltır” dedi.


İmplant tedavisinde çene kemiğine yerleştirilen vidaların kemik ile kaynaşması gerektiğini ifade eden Dt. Oygur, “İmplant uygulamaları iki süreçte ilerler. İlk süreçte vida kemiğe yerleştirilir ve çenenin iyileşmesi beklenir. İyileşme sonrasında vidanın yerleştiği yer açılarak dişin monte edilmesi işlemi gerçekleşir. Bu süreçte vidanın takıldığı yere dikiş atılır. Dikiş atılsa bile bu süreçte sigara içmek implantın kemikle kaynaşmasını olumsuz yönde etkiler. Sigaranın içeriğinde bulunan 700’ü aşkın zararlı madde sigara dumanı aracılığı ile cerrahi müdahalenin yapıldığı bölgeye nüfuz eder. Sigara dumanı müdahalenin yapıldığı yerde enfeksiyon riskinin artmasına neden olur. Sigara içen kişilerin implant tedavisi öncesinde sigarayı bırakmaları ve mümkünse bir daha sigara kullanmamaları tedavinin ömür boyu etki etmesi için çok önemlidir. Kişi sigarayı bırakamıyorsa ağız bakımına ek olarak özen göstermelidir. Aksi takdirde tedavinin başarı oranının yanı sıra etki süresi de oldukça az olacaktır” açıklamalarında bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaşlı adamı trenin altında kalmaktan son anda polis kurtardı
    1. Yaşlı adamı trenin altında kalmaktan..
    2. Komünist lidere sosyal medya şoku!..
    3. Yangın çıkarmaya çalışan teröristler..
    4. Dorian kasırgasının vurduğu..
    5. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı..
    6. Ödemeler dengesi (1)
    7. Altınordu Kulübü Başkanı Özkan'a "Will..
    8. Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hacı..
    9. Bakan Turhan’dan Vali Memiş’e ziyaret
    10. Kızıltepe’de kadın pazarcıların ekmek..
    11. Vali ve milletvekilleri Bakanlarla..
    12. Doğuştan hasta olan çocuk böbrek nakli..
    13. (Düzeltme) Adana’da 80 yaşındaki..
    14. PKK bombacıları yakalandı!
    15. (Özel) Hamile kadına dehşeti yaşatan..
    16. Emlak Konut'tan, Florya ve Riva..
    17. Sigara içmek dişleri bitiriyor
    18. Fuhuş yapılan evlerin etrafına gözcü..
    19. Borsa güne yükselişle başladı
    20. Gaziantep, Gastroantep kortejine akın..
    21. Annesini öldüren cani için dördüncü..
    22. Er meydanında bir ilk yaşanacak
    23. Bulvarların ve refüjlerin bakımları..
    24. Brezilya'da hastane yangını: 1 ölü
    25. Sanayi üretimi Temmuz’da azaldı
    26. Cari denge Temmuz’da 1 milyar 158..
    27. Terörist Tarrant'ın davasında sıcak..
    28. 7 kişinin şehit olduğu patlamanın..
    29. Kars’ta işyeri hırsızı yakayı ele verdi
    30. Harakani Havalimanı’ndan 39 bin 774..
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...