Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle son dönemde ne yazık ki vefatlar arttı. Artan vakalarla birlikte milyonlarca kişi maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmenin yanı sıra bağışıklık sistemlerini güçlendirecek gıdalar tüketiyor. Peki, sigara kullananlar daha mı zor iyileşiyor?

Sigara içenler koronayı daha mı ağır geçiriyor?

Kanal D ekranlarında yayımlanan bir programa katılan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, önemli açıklamalarda bulundu. Tütün ürünlerinin koronada koruduğu gibi söylentilerin kesinlikle doğruyu yansıtmadığını belirten Ceyhan, ““Tütün ürünü kullananlarda hastalık 32 kat daha ağır seyrediyor” dedi.

İki doz korona aşısı olanlar bazı kişilerin hastanelere başvurarak antikor testi yaptırdığı ifade ediliyor. Bu konu hakkında ise Ceyhan, “Koronavirüs geçirenlerin antikor oranlarına güvenmemeleri gerekiyor. Bu testler hastanelerdeki yükü artıyor, gerekli değil” dedi.