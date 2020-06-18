Sigara içen 40 yaş üstü kişiler için akciğer tomografisi önemli

Akciğer kanserinin üstesinden erken safhada yapılacak cerrahî müdahaleyle gelinebildiğini belirten Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ali Çolak, sigara içen 40 yaş üzerindeki kişilere yılda 1 kez akciğer tomografisi çektirmelerini tavsiye etti.

Oldukça sık görülen akciğer kanserine karşı erken safhada yapılan cerrahî müdahale çoğu kişinin hayatını kurtarabiliyor. Her yıl dünyada akciğer kanserinden 1,3 milyon kişinin hayatını kaybettiğini vurgulayan VM Medical Park Bursa Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ali Çolak, “Erkeklerde en sık ölüme yol açan kanser türü olan akciğer kanseri, kadınlarda meme kanserinden sonra ikinci en sık ölüme yol açan kanser türüdür. Akciğer kanserini iki ana grup altında sınıflandırmak mümkün. Küçük hücreli akciğer kanseri ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri şeklinde gruplandırıyoruz. Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde, erken evrede cerrahi tedaviyle birlikte çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Cerrahî sayesinde uzun yıllar sağlıklı kalabiliriz. Akciğer ile sınırlı, küçük hücre dışı kanser türünde alınan sonuçlar hastaları da bizleri de memnun ediyor. Bu yolla hastalıktan tamamen kurtulma imkanı elde edilebilmektedir” dedi.

Akciğer kanserine yol açan en büyük unsurlardan birinin sigara olduğunun altını çizen Op. Dr. Mehmet Ali Çolak, orta yaş ve üzerindekileri şu sözlerle uyardı:

“Küçük hücre dışı akciğer kanseri, erken evrelerde bulgu vermez. Akciğer kanserleri genel itibariyle de sinsi ilerleyen kanser türleri olduğu için 40 yaş üstü, özellikle sigara içen hastaların her yıl tomografi çektirmesini öneriyoruz. Kanser belirtisi oluşmasını ve uzak organlara yayılmasını beklemeden çekilen tomografi ile erken teşhis şansımız artar. Erken teşhisin hayat kurtardığını asla aklımızdan çıkarmamalıyız.”