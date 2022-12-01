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Sağlık Sigara hem sağlığa hem keseye zarar! İşte 21 günde sigarayı bıraktıran yöntem
Sağlık

Sigara hem sağlığa hem keseye zarar! İşte 21 günde sigarayı bıraktıran yöntem

Sağlığımızı ve bütçemizi etkileyen sigaradan basit bir karışımla 21 günde kurtulmak mümkün.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 19:50:00 -
Sigara hem sağlığa hem keseye zarar! İşte 21 günde sigarayı bıraktıran yöntem

Sigaranın sağlığa olan zararlarından kurtulmak için, denemeniz gereken bazı yöntemler var. Bu yöntemler arasında, en doğalını seçmek ise oldukça önemli.

İnsanları sevdiklerinden koparıyor

Sağlıklı olmak ve sağlıklı yaşamak isteyenler, sigara ile alkolden uzak durmalı..Bu ikili, kişinin sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle sigara her yıl binlerce kişinin ölümüne yol açıyor. Binlerce insanı sevdiklerinden koparıyor.

Kansere yakalanma riskini artıran sigara; rahim ve yumurtalıkta kısırlık, çocuk düşürme, sakat ve eksik doğum, erken menopoz gibi porblemleri de beraberinde getiriyor.

Eller, parmaklarda ve tırnaklarda sararmalara neden olan sigara, kemik erimesini de kişinin gündemine sokuyor.

Nefes almak zorlaşıyor

Burundan koku alma duyusunu da etkileyen sigara, anne karnındaki bebeğe dahi zarar verebiliyor. Akciğerleri doğrudan etkileyen sigara nedeniyle, nefes almak her geçen gün zorlaşıyor.

Dişlerin ve ellerin pis gözükmesine neden olan sigara, oldukça kötü bir kokuya da neden oluyor. Bu nedenle sigara içen insanlarla konuşmak zor bir hale geliyor.

Estetik açıdan da zarar veriyor

Ayrıca dişlerinizin beyazlığını kaybetmeniz, gülmek için ağzınızı açmanızı da zorlaştıracaktır. Bununlara ek olarak felç ve hafıza kaybı gibi detayları da gündemize sokacaktır.

Bu zararları göz önüne alarak sigaradan kurtulmak için adım atmanız ve yeni bir sayfa açmanız gerekiyor. Daha rahat yaşamak için, sağlıklı beslenmeye başlamanız gerekli.

Bırakmak kolay değil

Sigaradan kurtulmak kolay değil ancak bu konuda adım atmanız oldukça önemli.Bu adım ise sigarayı bıraktıracak yiyecek ve içecekleri hayatınıza sokmaktan geçer. Aşağıda yer alan karışımı mutlaka deneyin. Bu sayede bozulan tüm dengeniz düzelmeye başlar ve daha rahat nefes alırsınız.

Malzemeler

Yarım bardak limon suyu
100 milli litre papatya çayı
Yarım bardak greyfurt suyu
15 milli litre Hindistan cevizi yağı
15 milli litre jojoba yağı
15 milli litre zeytinyağı
Bir tatlı kaşığı taze kekik

Yapılışı

Tüm malzemeleri bir kaba koyun ve iyice karıştırın. Bu karışıma sadece kekiği eklemeyin. Bu karışımı blendırdan geçirerek, iyice macun kıvamına gelmesini sağlayın.

En son kekiği ekleyin ve biraz daha karıştırın. Günde bir bardak bu karışımdan tüketin. Bu karışım zamanla vücudun bağımlılık yaptığı nikotin isteğini azaltacaktır. Bu uygulamayı 21 gün boyunca yapmanız gerekiyor.

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