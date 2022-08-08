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Gündem Sıfır otomobil satışlarına kısıtlama! Araç alacaklar dikkat!
Gündem

Sıfır otomobil satışlarına kısıtlama! Araç alacaklar dikkat!

Ticaret Bakanlığı bazı galericilerin sıfır otomobil piyasasında manipülatif işlem yapması nedeniyle yasal düzenlemeye gidiyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-08 11:56:00 - 2022-08-08 12:15:14
Sıfır otomobil satışlarına kısıtlama! Araç alacaklar dikkat!

Yeni düzenlemeye göre, sıfır otomobil satışlarına 6 ay sınırlaması getiriliyor. Bayiden alınan sıfır otomobili satmak isteyenler en az 6 km yapmak ve 6 ay beklemek zorunda.

Ticaret Bakanlığı’nın söz konusu düzenlemeyi kısa süre içerisinde hayata geçirmesi bekleniyor. 

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