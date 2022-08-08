Sıfır otomobil satışlarına kısıtlama! Araç alacaklar dikkat!
Ticaret Bakanlığı bazı galericilerin sıfır otomobil piyasasında manipülatif işlem yapması nedeniyle yasal düzenlemeye gidiyor.
Yeni düzenlemeye göre, sıfır otomobil satışlarına 6 ay sınırlaması getiriliyor. Bayiden alınan sıfır otomobili satmak isteyenler en az 6 km yapmak ve 6 ay beklemek zorunda.
Ticaret Bakanlığı’nın söz konusu düzenlemeyi kısa süre içerisinde hayata geçirmesi bekleniyor.
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