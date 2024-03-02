  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv Sıfır otomobil bu fiyata satılıyor! Fiat: Bu sezonun fiyatı
Otomotiv

Sıfır otomobil bu fiyata satılıyor! Fiat: Bu sezonun fiyatı

Yeniakit Publisher
2024-03-02 01:46:00 - 2024-03-02 03:00:43
Sıfır otomobil bu fiyata satılıyor! Fiat: Bu sezonun fiyatı

Bu fiyata sıfır otomobil almak isteyenler, Fiat tüm gemileri yaktı. Fiat'tan sıfır km araç almak isteyenleri sevindirecek haber verildi. Fiat'ın o modeli üzerine 305 bin TL peşinat ile satışa çıkartıldı.

Fiat ÖTV muafiyet kapsamında tüm dikkatleri üzerine çekerken ilgi odağı haline geldi. Fiat'tan dev kampanya başlatılırken vatandaşlara uygun fiyatlı değerlendirme fırsatı verildi. ÖTV muafiyeti üzerine fiyat listesi vatandaşlarla paylaşıldı.

Fiat ÖTV muafiyet fiyat listesi yayınlayarak, tüketicilerin hizmetine sundu. Fiat, tarafından yayınlanan ÖTV muafiyet fiyat listesi, sıfır kilometre araç almak isteyen kişiler için kaçırılmayacak kampanya olarak dikkatleri çekiyor. Otomobil piyasalarda hareketlilik devam ederken fiyatlardaki artış dikkat çekti. ÖTV muafiyet listesi ile beraber Fiat Egea Sedan sahibi olmak sadece 304 bin TL'den başlayan rakamlarla.

Fiat Egea Sedan’ın 2024 modeli Urban donanımıyla beraber 874.900 TL’den satışa konulurken ÖTV muafiyeti kampanyası içerisinde 304.400 TL peşinat ile beraber, 200 bin TL’ye kadar kredi desteği ile müşterilere destek sağlandı. Fiat Egea alımı için 304 bin 400 TL peşinat ödemesi yapılması yeterli olacaktır.

ÖTV MUAFİYETİNDEN YARARLANACAKLAR

Otomobil piyasalarında fiyatlar yüksek olarak yorumlanırken sıfır km araç alımı için uygun rakamlar sunuldu. Yüzde 90 ve üzerinde engeli olan kişilerin bu durumu belgelemesiyle beraber ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek. Fiat duyurusunda kampanya hakkında bilgi verirken Fiat bayilerinde veta Fiat'ın resmi internet sayfası üzerinden ulaşarak bilgi sahibi olabilirsiniz. (haberport.)

Yerli ve milli demiryolu projeleri ile ilgili mesaj! Türk şirket raylı sistemde hedef büyüttü
Yerli ve milli demiryolu projeleri ile ilgili mesaj! Türk şirket raylı sistemde hedef büyüttü

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yerli ve milli demiryolu projeleri ile ilgili mesaj! Türk şirket raylı sistemde hedef büyüttü

Sıfır otomobil bu fiyata satılıyor! Fiat: Bu sezonun fiyatı
Sıfır otomobil bu fiyata satılıyor! Fiat: Bu sezonun fiyatı

Otomotiv

Sıfır otomobil bu fiyata satılıyor! Fiat: Bu sezonun fiyatı

Tesla’dan taktik: Bir sonraki fabrikası için adım attı! İtalya’da olabilir
Tesla’dan taktik: Bir sonraki fabrikası için adım attı! İtalya’da olabilir

Aktüel

Tesla’dan taktik: Bir sonraki fabrikası için adım attı! İtalya’da olabilir

İnsansız Deniz Aracı Yarışması paylaşımı! O tarih için hazırlanıyor!
İnsansız Deniz Aracı Yarışması paylaşımı! O tarih için hazırlanıyor!

Aktüel

İnsansız Deniz Aracı Yarışması paylaşımı! O tarih için hazırlanıyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Emekli

Ötv muafiyeti yani sakatlata diyor sende nasil bor algi pesindesin tamam 10 bin alan emekliyede vereceklermi nasilsa reis olum emri verdi ama cok bekler oy icin emekli saglam geliyor yeni bir anap olacaksin reis
Almanya’da dev anketten Türkiye çıktı! İtalya, Hırvatistan ve Yunanistan'ı solladık! İşte sonuçları
Aktüel

Almanya’da dev anketten Türkiye çıktı! İtalya, Hırvatistan ve Yunanistan'ı solladık! İşte sonuçları

Almanların yüzde 73’ünün 2024’te tatil planladığı belirtiliyor. Yeni rapor, Almanların temel seyahat trendlerini de ortaya koydu. 12 bin kiş..
Atıyor dedi rezil oldu… Al sana belge…. Tv100 televizyonunda yayınlanan gündem özel programında Torpil tartışması yaşandı
Gündem

Atıyor dedi rezil oldu… Al sana belge…. Tv100 televizyonunda yayınlanan gündem özel programında Torpil tartışması yaşandı

TV100 ekranlarında CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ASKİ'de yaptığı torpili YeniAkit gazetesi yazarı Sinan Burhan b..
Romanya'dan Rusya-Ukrayna savaşı sonrası hamle! Milyon euroya İsrail Spike LR2 tanksavar füzesi satın alacak
Dünya

Romanya'dan Rusya-Ukrayna savaşı sonrası hamle! Milyon euroya İsrail Spike LR2 tanksavar füzesi satın alacak

Romanya, Almanya üzerinden İsrail orjinli Spike LR2 Tanksavar Füzesi tedarik edecek. Romanya, Aralık 2023’te ABD’den 80 milyon dolar tutarın..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23