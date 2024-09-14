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Otomotiv Sıfır karbon emisyonlu Skywell modelleri Paris Fuarı'nda sahne alıyor!
Otomotiv

Sıfır karbon emisyonlu Skywell modelleri Paris Fuarı'nda sahne alıyor!

Yeniakit Publisher
2024-09-14 12:03:00 -
Sıfır karbon emisyonlu Skywell modelleri Paris Fuarı'nda sahne alıyor!

Skywell, 15-20 Ekim'de düzenlenecek 2024 Paris Uluslararası Otomobil Fuarı'nda modellerinin dünya gösterimini gerçekleştirecek.

Skywell, fuarda çevre dostu ve yenilikçi yaklaşımıyla otomobil tutkunlarının ilgisini çekmeyi amaçlıyor.

Şirket, bu kapsamda mevcut SUV ve sedan modellerinin yanı sıra, yeni hatchback modeli ve panelvan modelini dünya sahnesine çıkacak.

Sıfır karbon emisyonu politikası çerçevesinde geliştirilen hatchback ve panelvan modelleri, ilk olarak Çin pazarına sunulacak. Avrupa'da ise 2025'in ilk çeyreğinde satışa çıkması planlanıyor.

Skywell'in mevcut SUV portföyü, yeni teknolojik gelişmeler ve tasarım güncellemeleriyle fuarda sergilenecek. Şirketin geçen yıl tanıttığı sedan modelleri de yenilikçi özellikleri ve tasarımlarıyla ön plana çıkacak.

Skywell, fuar aracılığıyla global otomotiv pazarındaki konumunu güçlendirmeyi ve sürdürülebilirlik hedeflerini daha da ileriye taşımayı amaçlıyor. Fuar süresince ziyaretçiler, şirketin yenilikçi ve çevreci araçlarını ilk kez yakından inceleme fırsatı bulacak.

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