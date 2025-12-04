Sıfır Atık Vakfı ve MEB’den Uluslararası Sürdürülebilirlik Yarışması
Öğrencilerin çevre bilinci ve sürdürülebilirlik odaklı projelerini desteklemeyi amaçlayan “2026 Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması” için başvurular alınmaya başlandı.
Millî Eğitim Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde düzenlenen yarışma, Sıfır Atık Hareketi’nin kurucusu ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda, gençlerin çevre bilincini güçlendirmeyi, sürdürülebilir yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı ve atık yönetimi konusunda yenilikçi projeleri desteklemeyi hedefliyor.
"GENÇLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VİZYONUNU GÜÇLENDİRECEK"
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarışmanın Bakanlık koordinasyonunda ve Sıfır Atık Vakfı iş birliğiyle yürütüldüğünü belirterek, dört farklı kategoride Türkiye’den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden öğrencilerin çevre dostu projeler geliştirebileceğini vurguladı.
Bakan Tekin, bu uluslararası platformun gençlerin sürdürülebilirlik vizyonunu güçlendireceğini ve tüm katılımcılar için başarı dileğinde bulundu.
Yarışma, Türkiye genelindeki resmî ve özel okulların yanı sıra yurt dışında Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim müşavirlikleri, eğitim ataşelikleri ve Türkiye Maarif Vakfı okullarında öğrenim gören öğrencileri kapsıyor.
Sıfır Atık Vakfı, yarışmanın teknik içerik ve sürdürülebilirlik danışmanlığını sağlayarak gençlerin çevre dostu projeler geliştirmesine katkıda bulunuyor.
DÖRT KATEGORİDE YENİLİKÇİ PROJELER YARIŞACAK
2026 Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması dört farklı kategori altında düzenleniyor:
İleri Dönüşüm – Faydalı Model (Uluslararası / Lise):
Kullanılmayan veya atık hâline gelmiş materyaller işlevsel ve yenilikçi ürünlere dönüştürülecek.
Gıda İsrafı Temalı Kısa Film (Uluslararası / Ortaokul – Lise):
Öğrenciler, gıda israfına dikkat çeken kısa filmler hazırlayacak.
Atıktan Sanata (Ulusal / Tüm Kademe):
Öğrenciler atık malzemeleri sanatsal bir bakış açısıyla yeniden yorumlayacak.
Yaşayan Okul Bahçeleri (Uluslararası / Tüm Kademeler):
Okullar; dikey bahçeler, kompost alanları, yeşil duvarlar, organik tarım ve güneş enerjisi uygulamaları gibi sürdürülebilir yaşam pratiklerini poster formatında sunacak.
BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Yarışmaya gönderilen projeler; okul, ilçe, il, ulusal ve uluslararası değerlendirme aşamalarından geçecek ve uzman komisyonlar tarafından değerlendirilecek.
Kategorilere göre dereceye giren öğrencilere ödüller verilecek; “Yaşayan Okul Bahçeleri” kategorisinde dereceye giren okullar, çevre beratı almaya hak kazanacak.
Yurt içi başvuru son tarihi: 2 Şubat 2026
Yurt dışı başvuru son tarihi: 23 Ocak 2026
SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN ANLAMLI DAVET
Sıfır Atık Vakfı, gençlerin sürdürülebilirlik alanında fikir üretmesini ve çevre dostu çözümler geliştirmesini destekliyor.
Bu yarışma, gençlerin çevreyle ilgili sorumluluklarını keşfettiği, yenilikçi projeleriyle geleceğe yön verdiği bir ekosistem oluşturmayı amaçlıyor.
Sıfır Atık Vakfı, geleceğin çevre dostu uygulamalarının genç nesillerle şekilleneceğine inanıyor ve tüm öğrencileri daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya için üretmeye, tasarlamaya ve yarışmaya katılmaya davet ediyor.