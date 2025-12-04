Şeyh Said’li araba süsü pahalıya mal oldu! Nefrete ceza

Son dönemlerde Şeyh Said'in idam sehpasındaki maketleri araç süsü olarak kullanan kişilerin sosyal medyadaki paylaşımları gündem olmuştu.

Şeyh Said Derneği tarafından söz konusu görüntüleri sosyal medyada yayan ve paylaşan M.K hakkında dava açıldı.

Diyarbakır 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık M.K’ya TCK’nın 130. Maddesi uyarınca ceza verildi. Anayasanın ilgili maddesinde ön görülen “kişinin hatırasına hakaret” suçu işlediği sabit görülen M.K’ya 8 bin 700 TL para cezası verildi.

Sanık M.K’nın 45 bin TL de avukat ücreti ödemesine karar veren mahkeme, söz konusu maketlerin ve maketlerin paylaşımının suç olduğuna hükmetti.

TİCARET BAKANLIĞI YASAKLAMA GETİRDİ

İnceleme başlatan Ticaret Bakanlığı ise, ürünleri toplatma kararı aldı. Söz konusu maketlerin satışını yasaklayan bakanlık, ürünlerin yasaklanması ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakanlığın açıklaması şöyle: Bir e-ticaret platformunda, toplumumuzun inanç ve değerlerini hedef alan ürünlerin satışa sunulduğuna ilişkin kamuoyuna yansıyan paylaşımlar üzerine Ticaret Bakanlığımızca derhal inceleme başlatılmıştır. Ticaret Bakanlığımızın ilgili birimleri ile yapılan koordineli çalışma sonucunda, söz konusu ürün hızlı bir şekilde satıştan kaldırılmış, satıcı hakkında ise mevzuat kapsamında gerekli idari süreçler başlatılmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak; nefret söylemi, ayrımcılık, milli ve manevi değerlerin hedef alınması, toplum kesimlerinin provoke edilmesi ya da kamu vicdanını zedeleme potansiyeli taşıyan hiçbir ürün, hizmet veya ticari faaliyetin e-ticaret ekosisteminde yer bulmasına izin vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız; tüketicilerin korunması, dijital ticaret ortamının güvenliğinin sağlanması, milli birlik ve toplumsal barışa zarar verebilecek içeriklerin önlenmesi amacıyla denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir. Kamu düzenini zedeleyici her türlü ticari faaliyete karşı gerekli tüm adımlar, hiçbir gecikmeye mahal verilmeden atılacaktır.

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETME SUÇU İŞLENİYOR

Ticaret Bakanlığı’nın yasaklama gerekçesinin daha makul olduğunu belirten Şeyh Said ailesi avukatı Ensar Fırat ise şunları söyledi: Mahkemenin sadece TCK’nın 130. Maddesini baz alarak ceza vermesinin yanlış olduğunu belirten Fırat, “Ticaret bakanlığı söz konusu ürünlerin satışının, nefret söylemi ayrımcılık ve toplumu kutupsallaştırma gerekcesiyle yasaklanmasına karar veriyor. Bizce mahkeme sadece hakaret suçundan değil Anayasanın 216. maddesi kapsamında halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama suçundan da sanığa ceza vermeliydi. Şeyh Said Kürt ve Müslüman toplumun saygı duyduğu değer verdiği bir şahsiyettir. Toplumu kutupsallaştırak kendilerine ticari kazanç elde etme maksatlı ürün satan kişilere yönelik idari yasaklama kararı hem hukuken hem de toplumsal sorumluluk açısından gerekli ve yerindedir” şeklinde konuştu.

Şeyh Said Derneği Başkanı Kasım Fırat da konu ile ilgili yaptığı açıklamada, aile olarak bu tür ürünleri piyasaya sunan, paylaşan ve sosyal medyada elden ele dolaşmasını sağlayan tüm kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Bu tür maketler ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik edildiğini vurgulayan Fırat, şöyle konuştu: Bugün kamuoyunda tartışılan olası yeni bir barış sürecinin başarıya ulaşabilmesi için, Şeyh Said Hadisesi, Dersim Hadisesi gibi erken Cumhuriyet döneminde yaşanan hukuksuzluklar ve acılarla yüzleşmek gerekiyor. Bu dönemlerle ilgili helalleşme süreçlerinin işletilmesi zorunludur. Bu nedenle toplumsal barışa zarar verme potansiyeli taşıyan her türlü faaliyete karşı hem hukuk önünde hem de toplum nezdinde kararlı bir duruş sergilemek büyük önem taşımaktadır.