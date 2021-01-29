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Ekonomi “Sıfır Atık” ekonomiye 17 milyar liralık kazanç sağladı
Ekonomi

“Sıfır Atık” ekonomiye 17 milyar liralık kazanç sağladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2017’de başlatılan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında geçen yılın sonuna kadar 17 milyon ton değerlendirilebilir atık toplanarak, 17 milyar lira ekonomik kazanç elde edildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 09:43:00 -
“Sıfır Atık” ekonomiye 17 milyar liralık kazanç sağladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre, Sıfır Atık Projesi sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir dünya bırakma amacını taşıyor. Sıfır Atık Projesi kapsamında uygulamanın başladığı 2017 yılından 2020 yılına kadar geçen süreçte yaklaşık 17 milyon ton değerlendirilebilir atık toplandı. Bu atıklardan 17 milyar liralık ekonomik kazanç sağlandı.

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