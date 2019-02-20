Sıfır atığa mimari bakış

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mimarlık Fakültesi Öğrenci Projeleri Sergisi Mimarlık Fakültesinde ziyarete açıldı.

Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümü öğrencilerinin dönem sonu projelerinden oluşan sergiye Samsun Valisi Osman Kaymak, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Oktay, Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı İshak Memişoğlu, çok sayıda akademisyen ve davetli katıldı.

“Serginin en önemli amacı teşvik edici olması”

Mimarlık Fakültesi fuaye alanında gerçekleşen törende açılış konuşmasını yapan Dekan Prof. Dr. Derya Oktay, "Gerçekleşen bu etkinlik bizim için sergiden öte bir anlam taşıyor. Çünkü biz 5,5 yıl önce burayı devraldığımızda bir inşaat ortamında eğitime başlamıştık. Yaşanan sıkıntıların etkisiyle bir açılış yapamamıştık. Bugünü, değerli konuklarımızın da aramızda bulunduğu bir açılış gibi algılıyorum. Serginin en önemli amacı teşvik edici olmasıdır. Kaliteli ürünlerin sergilenmesi bir öğrenci için en büyük ödüllerden birisidir. Son olarak bugün burada bulunan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Öğrencilerimizin hepsi bizim için değerlidir”

Törende söz alan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ise, “Öncelikle bu güzel sergide birlikte olmanın verdiği mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyorum. Mimarlık Fakültemiz Ondokuz Mayıs Üniversitesinin en yeni fakültelerinden birisi. Her ne kadar beş buçuk yıldır öğrenci alımı olsa da bu sene inşallah üçüncü mezunlarını verecek. Her şeye rağmen fakültemizden güzel işler çıktığını görmek de beni ayrıca mutlu ediyor. Yeni açılmış bir fakülte olmasına rağmen, kapatılan üniversitenin öğrencilerini de alarak eğitim vermeye çalıştığı için zaman zaman sıkıntılar yaşadıklarını biliyorum. Bizim için öğrencilerimizin hangi şehirden, hangi mekândan geldiklerinin hiçbir önemi yok. Hepsi bizim için çok değerlidir. Onlara iyi yetişebilmeleri için aynı imkânları sunmaya gayret ettik, ama olağanüstü sebeplerle bir takım sıkıntıların yaşanmış olması da muhtemeldir. Bunun herhangi bir ayrımdan değil karşılaşılan şartlardan olduğu takdir edilecektir. Bugün öğrencilerimizin hocalarının nezaretinde sergiledikleri projelerini inceleyeceğiz. Güzel örneklerin olduğunu görüyoruz. Sorumlu hocalarımızı ve ekibini tebrik ediyor, katılan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile iftihar ediyoruz”

Son olarak sergiyi değerlendiren Vali Osman Kaymak da, “Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsunumuz için büyük bir değer. Çok köklü ve saygın bir üniversite ve biz üniversitemizle iftihar ediyoruz. Şüphesiz ki üniversitelerde eğitim hayatı çok önemli. Diplomaların belli bir değeri vardır ama bazen de öğrenci kendi kendini yetiştirerek yaptığı çalışmalarla diploma derecesinin üstüne çıkar. Bu yüzden yapılan projeler benim için çok anlamlı. Öğrencilerimizin hazırladığı projeler belki de geleceğimize ışık tutacak. Gelecekte iyi bir kariyer yapmak açısından iyi bir eğitim çok önemli. Siz geleceğin mimarları olarak umuyorum ki kariyeriniz boyunca insana değer veren mimari yapılar yapacaksınız. Her iş emek gerektiriyor ve sizin öğrendiklerinizle emeğinizi birleştirip ihtiyaçlardan yola çıkarak, mimari projeler ortaya koymanız çok daha anlamlı olacaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından fuaye alanında bulunan projeleri inceleyen Vali Kaymak ve Rektör Bilgiç’e, Dekan Oktay eşlik etti. İnceleme sırasında, Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin “Sıfır Atık Projesi”ne destek vermek amacıyla atık karton, tahta palet ve plastik kasa gibi materyallerden elde ettikleri sandalyeler dikkat çekti.

Tören hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi. Sergi 27 Şubat 2019 tarihine kadar açık kalacak.