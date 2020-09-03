Sıfır araba fiyatları | En ucuz sıfır araba

Otomobil alacak olanlar ÖTV zammı sonrasında fiyatların ne kadar değiştiğini, kaç liraya nasıl bir araba alabileceklerini araştırmaya başladı. Peki, eylül ayı otomobil fiyatları ne kadar oldu 2020?

ÖTV nedir?

Gündemde ÖTV zammı olduğu için pek çok kişi internette sık sık ÖTV nedir sorusunun cevabını araştırıyor. ÖTV özel tüketim vergisi anlamına gelmektedir. ÖTV, belirli ürünler üzerinden alınan bir harcama vergisidir.

Sıfır otomobil fiyatları ne kadar 2020

Eylül ayıyla birlikte ÖTV zammı yapıldı. Yapılan ÖTV zamları otomobil fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Araç alacak olanlar ÖTV zammının otomobil fiyatlarını nasıl ne kadar etkilediğini araştırmaya başladı.

Motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen ÖTV matrahı 130 bin lirayı aşan otomobiller için ÖTV oranı yüzde 60'tan yüzde 80'e yükseldi.

Motor silindir hacmi 2000 cc'yi geçen ÖTV matrahı 170 bin lirayı aşmayan elektrikli otomobiller için vergi oranı yüzde 100'den yüzde 130'a, diğerleri için de yüzde 110'dan yüzde 150'ye çıkartıldı.

En ucuz otomobil ne kadar? | Kaç liraya ikinci el otomatik araba alınır?

ÖTV zammının ardından pek çok kişi kaç liraya nasıl bir otomobil alabileceklerini merak ediyor. ÖTV zammının ardından bazı sıfır otomobiller ve yeni fiyatları şöyle:

Symbol Joy 0.9 129.900 TL

Dacia Logan MCV 131.900 TL

Yeni Clio Joy 1.0 133.900 TL

KIA Rio 139.900 TL

Ford Fiesta 186.600 TL

Megane Sedan Joy 1.3 183.900 TL

Honda Civic Sedan 209.600 TL

Land Rover Discovery 1.280.989 TL

2. el otomobiller ne kadar?

Sıfır yerine ikinci el otomobil almak isteyenler de ÖTV zammının rakamları nasıl etkilediğini merak ediyor. Pandemi sebebiyle son birkaç aydır otomobil fiyatları yükselişe geçti. Otomobil satışı yapanlar altın gibi ikinci el otomobillerin değer kazandığını ve fiyatların önümüzdeki birkaç ay daha düşme eğrisinde olmayacağını belirtiyor.

Bazı ikinci el otomobil modelleri ve fiyatları

Renault Symbol 1.5 dCi Joy 2014 69.750 TL

Ford Fiesta 1.4 TDCi Trend 2012 76.900TL

Opel Corsa 1.3 CDTI Essentia 2013 86.500 TL

Fiat Punto 1.3 Multijet Lounge 2015 95.900 TL

İkinci el 10 yıllık manuel araç fiyatları

Koronavirüs salgını sebebiyle toplu taşıma kullanmak istemeyenler otomobil satın almaya karar verdi. Bu ise fiyatların yükselmesinde ki en önemli etken oldu. İkinci el otomobil fiyatlarını etkileyen diğer unsur ise ÖTV zammı. Hal böyle olunca ikinci el otomobil alacak olanlar en uygun araç fiyatlarını inceliyor. Otomatik otomobillerin fiyatları bir hayli yükselince vatandaşlar manuel otomobillerin fiyatlarını yakından incelemeye başladı. Hayalini kurduğunuz otomobil ve özelliklerine uygun ikinci el otomobil satan sitelere göz atabilirsiniz.

Yerli otomobil ne kadar 2020 | Yerli otomobil ne kadar olacak?

ÖTV zammının ardından pek çok kişi yerli otomobil fiyatlarının bu durumdan nasıl etkileneceğini araştırmaya başladı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu yani TOGG, Twitter hesabından bu konu hakkında açıklamada bulundu. Yapılan bu açıklamada TOGG, 2022'den önce fiyat açıklanmasının mümkün olmadığını belirti.