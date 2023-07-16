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Yaşam Şifalı sulara deprem engeli
Yaşam

Şifalı sulara deprem engeli

Yeniakit Publisher
2023-07-16 20:50:00 -
Şifalı sulara deprem engeli

6 Şubat'ta yaşanan depremin ardından Malatya'daki şifalı sular ziyarete açılamıyor.

Malatya’nın Darende ilçesinde bulunan ‘Balaban içmeleri’ depremde etkilenen tesisin kapalı olması nedeniyle ziyarete açılamıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremde etkilenen Malatya’nın Darende ilçesinde bulunan ‘Balaban içmeleri’ depremde etkilenen tesisin kapalı olması nedeniyle ziyarete açılamıyor.

Darende-Malatya yolunun 17’inci kilometresinde bulunan içmelerin özellikle sindirim, solunum sistemi, böbrek hastalığı ve birçok hastalığa iyi geldiği bilinirken, vatandaşlar her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği içmelerinde içerisinde bulunduğu tesislerin biran evvel hizmete açılmasını bekliyor.

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