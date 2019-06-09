Şifalı olduğu herkesin dilinde! Peki, nedir bu kuşkonmaz?

Kuşkonmaz bir diğer adıyla serçe otu killi ve gevşek toprakta yetişen bir tür bitkidir. Mart, nisan ve mayıs aylarında hasadı yapılan kuşkonmaz doğru tüketildiğinde son derece faydalıdır. Yüzlerce yıldır Anadolu'da doğal olarak yetişmesine karşın tüketilmediği için unutulan kuşkonmaz Fransa, İtalya ve ABD'de sıklıkla tüketiliyor. Yapılan araştırmalar ışığında faydaları ortaya çıkan kuşkonmaz, yabancı yemek programlarının da etkisiyle ülkemizde yeniden meşhur oldu. Son birkaç yıldır Türkiye'de kuşkonmaz üretimi arttı.

Kuşkonmazın faydaları nelerdir?

Besin değeri yüksek kalorisi düşük

100 gram kuşkonmaz yalnızca 20 kalori. K vitamini deposu olan kuşkonmaz A, C, E vitaminlerinin yanı sına potasyum, fosfor ve folat içeriyor.

Antioksidan kaynağı

Kuşkonmaz önemli bir antioksidan kaynağıdır. Bu antioksidanlar vücudun direncini güçlendirir ve kronik hastalıklara karşı korur.

Bağırsak sağlığı için önemli

Lif kaynağı olan kuşkonmaz sağlıklı bağırsaklar için son derece kıymetlidir.

Hamileler için önemli

Folat yönünden zengin olan kuşkonmaz hamileler için çok kıymetlidir.

Tansiyonu dengeler

Düzenli ve ölçülü tüketilen kuşkonmaz tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur.

Kilo vermek isteyenler için harika

Düşük kalorili olmasına rağmen lif kaynağı olan kuşkonmaz kilo vermeyi hızlandırır.

Aman dikkat!

Kuşkonmaz yanlış ve aşırı tüketildiğinde bir takım sorunlara yol açabilir. İşte, kuşkonmazın zararları:

Fazlaca tüketilen kuşkonmaz sık idrara çıkmaya sebep olur. Ayrıca ağız kuruluğuna yol açar.

Kuşkonmaz lifli bir gıdadır. Bu nedenle ölçülü tüketimi bağırsakları olumlu etkiler. Ancak fazla tüketimi ciddi sindirim sorunlarına sebep olur.

Kuşkonmaz fazla tüketildiğinde pastırma yedikten sonra vücudunuzdan yayılan kokuya benzer bir koku yayar. Ölçülü tüketildiğinde ise benzer bir kokuyu idrarınızda duyabilirsiniz.

Kuşkonmaz alerjisinin belirtileri nelerdir?

Gözlerde kaşıntı ve kızarıklık

Burun akıntısı

Boğaz ağrısı

Öksürük

Ciltte döküntü

Solunum zorluğu

Mide bulantısı

Baş ağrısı

Baş dönmesi

Kuşkonmazı kimler tüketmemeli?

Yüksek miktarda pürin içeren kuşkonmazı böbrek hastaları kesinlikle tüketmemeli.

Emzirme döneminde ölçülü tüketiminde yarar vardır. Konu hakkında kesinlikle uzmanınızdan bilgi almalısınız.

Gut hastaları, kuşkonmazdan mutlak suretle uzak durmalılar.

Fırında kuşkonmaz nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

1 kilo kuşkonmaz

1,5 su bardağı parmesan peyniri

1 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

1 adet litmon

Öncelikle kuşkonmazı güzelce yıkayın.

Kullanacağınız fırın tepsisine göre gerekirse kuşkonmazları ortadan ikiye kesin.

Derin bir kaseye aldığınızın kuşkonmazların üzerine limon hariç tüm malzemeleri ekleyip, güzelce karıştırın.

180 derece fırında kuşkonmazları 15-20 dakika pişirin.

Fırından aldığınız kuşkonmazların üzerinden limon suyunu geçirin.

Afiyet olsun.