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Şifa Veren Sesler Çocuk Korosu 2019’un ilk 6 ayına 3 konser sığdırdı

İzmir’de, 2017 yılında kurulan Şifa Veren Sesler Çocuk Korosu, 2019’un ilk 6 ayında verdiği 3 konserle binlerce İzmirli ile buluştu.

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:33
Şifa Veren Sesler Çocuk Korosu 2019’un ilk 6 ayına 3 konser sığdırdı

İzmir’de, 2017 yılında kurulan Şifa Veren Sesler Çocuk Korosu, 2019’un ilk 6 ayında verdiği 3 konserle binlerce İzmirli ile buluştu.


Giderek daha fazla izleyici kitlesiyle buluşan Şifa Veren Sesler Çocuk Korosu, son konserini Medical Park İzmir Hastanesinin konferans salonunda verdi. 23 çocuğun sahne aldığı ve İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Ses Sanatçısı Gökçe Eriş koro şefliğinde gerçekleşen konserde, Türk sanat müziği eserleri ve çocuk şarkıları seslendirildi. Konserin sonunda korodaki çocuklara yıl boyu gösterdikleri başarılı performanslarından dolayı Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba tarafından plaket ve hediye takdim edildi.


Konser sonrası konuşuma yapan Kubba, "Çocuklarımız hafta sonlarını buraya ayırarak bu alanda büyük bir yol kat ettiler. Göstermiş oldukları bu performans ve başarı nedeniyle kendilerine başarı belgelerini takdim ettik. Siz değerli ailelere, sanata çocukların yatkınlığını geliştirmek, onları sanatla buluşturmak ve bu sanat yolculuklarında onlara destek olmak üzere çıktığımız bu yolda bizlere yardımcı olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Gökçe Eriş hocamıza ve saz ekibine de hastane yönetimi olarak ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.


İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Ses Sanatçısı Gökçe Eriş de, “Şifa Veren Sesler Çocuk Koromuz kurulduğu günden beri şifa vermeye devam ediyor. Alt yapımız ve öğretmenlerimizle çok güzel yol aldık. Çocuklarımıza bu alanda geriye düşmemeleri için yaz döneminde bol müzik dinlemelerini tavsiye ediyorum. Koromuzun kurucusu Sn. Veysi Kubba’ya ve siz ailelerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Öte yandan, eylül ayında koroya yeni öğrencilerin kabul edilmesi için bir sınav da düzenleneceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:33
  1. sanat
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