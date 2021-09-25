Şifa kaynağı zeytinyağı

Antioksidan, vitamin ve mineral bakımından zengin olan zeytinyağı doğanın sunmuş olduğu en etkili besinlerden biridir. Zeytin ağaçlarının dalından koparılan zeytin taneleriyle elde edilen zeytinyağı pek çok rahatsızlığın tedavisinde ilk akla gelen bitkisel bir ilaçtır. Kişinin günlük vitamin ve mineral ihtiyacını karşılayıcı bir etkisi bulunan zeytinyağı aynı zamanda vücudun yenilenmesi için gerekli olan enerjiyi de sağlamaktadır. Peki, zeytinyağının faydaları nelerdir?



Sağlıklı bir vücut için gereken pek çok bileşeni içerisinde barındıran doğa mucizesi zeytinyağı büyükten küçüğe herkesin faydalanabileceği bir besindir. Kalp rahatsızlığından kansere, cilt sorunlarından sindirim rahatsızlığına kadar çok geniş alanda etkisi bulunan zeytinyağı hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.

Zeytinyağı zeytin tanelerinden elde edilen bitkisel bir yağdır. Mucizevi bir ürün olarak görülen zeytinyağının pek çok faydası bulunmaktadır. İşte zeytinyağının faydaları:

Karaciğeri temizleyerek karaciğer fonksiyonunun artmasını sağlar.

Kalp sağlığını korur ve kalp krizinin önüne geçer.

Yüksek oranda içerdiği antioksidan sayesinde sindirim sistemini düzenler ve bağırsakların düzenli olarak çalışmasını sağlar.

Kabızlık sorununu çözer.

Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştırır.

İçerdiği yüksek oranda kalsiyum sayesinde kemiklerin güçlenmesini sağlar.

Cildi korur ve yaşlanmayı geciktirir.

Egzama hastalığa iyi gelir.

Saçların dökülmesini engeller ve canlılık verir.

Kan şekeri seviyesini düşürür. Bu sayede diyabet hastaları için insülin görevi görür.

Kan basıncını düzenleyerek tansiyonun normal seviyede kalmasını sağlar.

Yorgunluk ve strese iyi gelir.

Vücuda enerji ve canlılık verir.

Kolesterol dengesini korur.

Vücuttaki çatlaklara iyi gelir.

Düzenli tüketildiğinde safra taşı problemini ortadan kaldırır.

Kolon kanseri ve meme kanserinin tedavilerinde yardımcı olur.

Zengin bir besin kaynağı olan zeytinyağı pek çok rahatsızlığa iyi gelmektedir. Zeytinyağı kalp, diyabet, kanser, sindirim problemleri gibi birçok hastalığa şifa olmaktadır. Kalp sağlığını koruyan zeytinyağı, sindirim sistemini düzenleyerek kilo vermeye yardımcı olur. Kanser hastalıklarına iyi elen zeytinyağı enflamasyonu da önler. Hücre duvarını kuvvetlendirici bir etkisi bulunan zeytinyağı cilt hastalıklarına da iyi gelir. Hipertansiyonu dengeleyen zeytinyağı mide rahatsızlıklarına da şifa olmaktadır. Mide yağ asidini dengeler, mide yanması ve ağrılarını hafifletir, mide yaraları neticesinde oluşan hasarlı dokuları yeniler.