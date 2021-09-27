Şifa kaynağı andız pekmezi

İnsan vücudunun daha sağlıklı olması için dışarıdan vitamin ve mineral takviyesine ihtiyaç duyar. Bunun içinde bazı besinlerden bu takviyeleri sağlanabilir. Özellikle kan değerleri ve hücre yenilenmesi için fayda sağlayacak besinler arasında ilk sırada yer alan andız pekmezi geliyor.

Yüksek yerlerde yetişen çam ağacının meyvesinin işlem görmesi sonucu elde edilen andız pekmezi insan sağlığına birçok faydası vardır. Andızdan elde edilen andıç kozalağında; eterli uçucu yağa helenin, sabit yağ, triterpenler ve acı maddeler içermektedir. Bu yüksen diğer pekmezler gibi tatlı değil acıdır. Tahinle karıştırılarak tüketildiğinde acı tadı aza iner. Ülkemizde Mersin'de üretilen bu pekmezi deneyen birçok insanda faydaları hakkında çok ilginç iddialarda bulundu. Mersin Bozyazı ve Maraş Andırın bölgesinde toplanan ve pekmez haline getirilen ardıç ya da andızı alternatif tıp uzmanlarından Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'da önermektedir. Doğal bir takviye olduğunun altını çizen Saraçoğlu, özellikle kansızlık yaşayan kişilerin tüketmesini tavsiye eder.

Virüslerin çoğaldığı kış aylarında sağlıklı beslenme şekline önem veren uzmanlar özellikle kan yapıcı ve bağışıklığı güçlendirmeleri gerektiğini vurguluyor. Bunların başında da pekmez gelir. Üzüm, keçiboynuzu pekmezlerinin yanı sıra andız pekmezinin de tüketilmesi gerektiğinin altını çizen uzmanlar akşam yatmadan bir kaşık tüketildiğinde vücudun ertesi güne daha dinç uyandığını belirtti. Bunun yanı sıra andız pekmezi kan hücrelerinin çoğalmasını destekler. Bu sayede kan oranını artırarak kansızlık gibi hastalığın neden olabileceği yorgunluk ve halsizlik gibi sağlık sorunlarını ortadan kaldırır. Bağışıklık sistemini virüs ve bakterilere karşı güçlendirir. Bağırsak fonksiyonlarını düzenler.

İçerdiği esansiyel yağ asitleri çok kuvvetli antioksidan etkisi gösterir. Bu etki sayesinde üst solunum yolları hastalıkları sırasında yaşanan nezle ve grip hastalıklarına iyi gelirken balgamda ki iltihabı da söker atar.

Eklem, romatizma ve kemik erimesi gibi durumların neden olduğu ağrıların şiddetini azaltır. Bunun yanı sıra hastalıkların ilerlemesini de önler.



Antioksidan özelliği sadece üst solunum yolu hastalıklarına değil aynı zamanda ağız içi yaralara da fayda sağlar. Bir kaşık andız pekmezini ılık yarım bardak su ile karıştırınız ağzınızda gargara yapın.



İdrar yolu enfeksiyonunu önleyerek, kolayca tuvalete çıkmayı destekler. Aynı zamanda bağırsaklardaki parazitleri azaltarak rahat bir dışkılama işlemi sağlar. Andız pekmezini düzenli tüketenlerde basur ve ishal gibi durumların yaşanma ihtimalinin çok az olduğu gözlemlenmiştir.



Vücuttaki toksinleri atmak için karaciğere yardım eder. Ayrıca kanı temizleyerek damar yollarını açar. Kalp ve damar tıkanıklığı risklerini azaltır.





