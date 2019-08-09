Siemens’ten yeni frekans konvertörü serisi

Siemens yeni frekans konvertörü serisini duyurdu. Yeni seri; suyun ve havanın kontrol edilmesini, sınırlanmasını, her zaman kontrollü bir şekilde ayrıştırılmasını, işlenmesini ve taşınmasını sağlayacak.

Teknoloji şirketi Siemens yeni frekans konvertörü serisini duyurdu. SINAMICS G120X adıyla geliştirilen ürünün, altyapı uygulamalarında ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi hedefleniyor.

Şirketten yapılan açıklamada ürün; suyun ve havanın kontrol edilmesini, sınırlanmasını, her zaman kontrollü bir şekilde ayrıştırılmasını, işlenmesini ve taşınmasını sağlayacak. Ayrıca ürün; yüksek makine performansı, uygun maliyet, yüksek karlılık için buluta kolayca bağlandığı ve akıllı telefonla uzaktan kumanda edilecek.