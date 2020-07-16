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Ekonomi

Siemens'ten temmuz ayı kampanyası

Siemens'ten üç adet beyaz eşya alanlar, su sebili, elektrikli süpürge ve tam otomatik kahve makinelerine özel fiyat ve indirimlerle erişiyor

Yeniakit Publisher
2020-07-16 10:42:02 -
Siemens'ten temmuz ayı kampanyası

İSTANBUL (AA) - Siemens Ev Aletleri Temmuz ayı kampanyası kapsamında beyaz eşyalarını yenileyenlere elektrik süpürgesi, su sebili veya tam otomatik kahve makinelerine özel indirim sunuyor.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin temmuz kampanyasında, Siemens'ten üç adet beyaz eşya alanlar, su sebili, elektrikli süpürge ve tam otomatik kahve makinelerine özel fiyat ve indirimlerle erişiyor.

Yine kampanya kapsamında Siemens tam otomatik kahve makinelerinde yüzde 50'ye varan indirim sunuluyor.





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