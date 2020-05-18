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Siemens derin dondurucularda mayıs ayı kampanyası

Yeniakit Publisher
2020-05-18 12:15:39 -
Siemens derin dondurucularda mayıs ayı kampanyası

İSTANBUL (AA) - Siemens Ev Aletleri, meyve ve sebzelerini ilk günkü tazeliğinde uzun süre saklamak isteyenlerin hayatını kolaylaştıracak derin dondurucularda, mayıs ayına özel bir kampanya düzenliyor.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında markanın bazı çekmeceli derin dondurucularında indirim fırsatı sunuluyor.

Siemens çekmeceli derin dondurucular kapasitesi ve teknolojisiyle gıdaları daha uzun süre sağlıklı bir şekilde muhafaza ediyor. Yüksek enerji tasarruflu Siemens çekmeceli derin dondurucular, mevsiminde alınan sebzeleri ve meyveleri mevsiminin dışında da ilk günkü tazeliğinde tüketme imkanı sunuyor.

Bakliyatların saklanması için de uygun ortam sağlayan Siemens derin dondurucular, gıdaların bozulmasını önlerken, süper dondurma yöntemi sayesinde hazırlanan yemekleri vitamin değerleri kaybolmadan saklayabiliyor.

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